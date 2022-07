La NASA annuncia “progressi significativi” nel salvataggio della Lucy Solar Constellation

Un ostinato pannello solare sulla missione Lucy della NASA potrebbe produrre abbastanza per consentire alla missione di continuare la sua missione di caccia agli asteroidi con alcuni problemi, riferisce la NASA.

L’agenzia ha affermato di aver compiuto “progressi significativi” nella gestione di un pannello solare sul pianeta La missione di Lucia che non si è completamente dispiegato dopo il lancio del veicolo spaziale, avvenuto nell’ottobre 2021. Gli ingegneri lo erano trova gli errori e risolvili Sono mesi.

Lucy ha due pannelli solari semicircolari larghi 7 metri ciascuno e progettati per aprirsi a ventaglio. Gli array sono fondamentali per fornire energia alla missione, ma uno degli array ha avuto un problema durante il dispiegamento. Un aggiornamento di gennaio affermava che all’epoca il secondo set era un file Diffusione leggermente inferiore a 350 gradiper colpa di problema con la corda.

Ma giovedì (28 giugno), i funzionari della NASA hanno affermato che il team di Lucy è riuscito ad aprire la matrice tra 353 gradi e 357 gradi. (Il pieno successo sarebbe a 360 gradi.)

Funzionari dell’Agenzia aggiunti in a Post sul blog (Si apre in una nuova scheda). “Il team della missione è sempre più fiducioso che il pannello solare soddisferà con successo le esigenze della missione nel suo attuale stato teso e stabile”.

Tuttavia, la NASA deve ora interrompere i suoi sforzi per assistere Lucy perché il veicolo spaziale si sta spostando in un luogo in cui non può ricevere facilmente i comandi dai suoi umani di nuovo. una terra.

“A causa dei vincoli termici causati dalle posizioni relative della Terra, della navicella spaziale e del Sole, la navicella spaziale non sarà in grado di comunicare con la Terra tramite la sua antenna ad alto guadagno per diversi mesi”, hanno scritto i funzionari della NASA.

Mentre gli ingegneri possono tenersi in contatto con Lucy attraverso un’antenna a basso guadagno, questo trasmettitore può elaborare meno dati. Le comunicazioni complete dovrebbero riprendere in ottobre, secondo la NASA. Il 16 ottobre, Lucy volerà sulla Terra per prendere velocità nel suo viaggio Nove asteroidi troiani Orbita intorno al Sole alla stessa distanza di Giove; Il veicolo spaziale uscirà anche da un blackout parziale in quel momento.

I funzionari hanno scritto nel post che la NASA potrebbe tentare di dispiegare ulteriormente questo impegnativo sistema solare mentre il veicolo spaziale rimane nelle vicinanze “se necessario”.

La NASA ha indicato che Lucy ha completato con successo una manovra di correzione della rotta il 21 giugno.

Sebbene il veicolo spaziale riceva una quantità significativa di energia mentre si trova in prossimità della Terra, gli array dovranno essere quasi completamente operativi per generare elettricità sufficiente in orbita. Giove , dove la luce del sole è più debole. L’enorme pianeta del gigante gassoso ha una distanza orbitale media di 484 milioni di miglia (778 milioni di km) dal Sole, quasi cinque volte più della Terra.

Lucy sarà la prima navicella spaziale a visitare gli asteroidi troiani di Giove, che orbitano attorno al Sole davanti e dietro al pianeta. Questi piccoli mondi possono contenere i resti del primo Sistema solare In cambio, fornisci informazioni su come è formato il quartiere in cui viviamo.

