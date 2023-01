La NASA annuncia un test di successo di una nuova tecnologia di propulsione

Il motore a razzo è stato testato presso il Marshall Space Flight Center della NASA a Huntsville, in Alabama. immagine : NASA

Mentre la NASA si prepara a tornare sulla luna con le sue missioni Artemis, l’amministrazione annuncia che i suoi ricercatori hanno sviluppato e testato con successo un nuovo tipo di motore a razzo supersonico chiamato motore a razzo a detonazione rotante.

il Motore a razzo detonante rotanteo RDRE, genera spinta con detonazione, in cui Il fronte esotermico supersonico accelera per produrre spinta, nello stesso modo in cui un’onda d’urto viaggia attraverso l’atmosfera dopo l’esplosione di qualcosa come il tritolo. La NASA afferma che questo progetto utilizza meno carburante e fornisce più spinta rispetto ai sistemi di propulsione esistenti e che RDRE può essere utilizzato per alimentare lander umani, nonché missioni con equipaggio per LunaE Martee lo spazio profondo.

Un test del motore a razzo a detonazione rotante al Marshall Space Flight Center

Test della NASA di RDRE in primo piano in 3D- Parti stampate realizzate con una lega di rame chiamata GRCop-42, sviluppata dall’agenzia . Durante il test, il missile Ha resistito alle alte temperature e alle sollecitazioni della detonazione, producendo oltre 4.000 libbre (1.814 kg) di spinta per circa un minuto.

La NASA sostiene che il nuovo design del razzo può spostare più massa nello spazio profondo con meno carburante, rendendo i viaggi nello spazio più sostenibili. Con test riusciti, gli ingegneri della NASA stanno ora lavorando su 10.000, completamente riutilizzabili lb (4.536 kg) RDRE per confrontare le sue prestazioni con i motori a razzo liquido convenzionali.

Lo sviluppo di RDRE da parte della NASA punta allo spazio Amministrazione’ Interesse per lo sviluppo di una tecnologia missilistica più efficiente per i viaggi spaziali. all’inizio di questa settimana, La NASA ha annunciato una collaborazione congiunta con DARPA per sviluppare draco, Corto per Razzo dimostrativo di funzionamento agile sulla luna. DRACO utilizzerà un motore termico nucleare per i viaggi interplanetari, riducendo i tempi di viaggio con una tecnologia di propulsione più efficiente.

