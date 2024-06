La NASA e la Boeing stanno valutando i potenziali effetti delle perdite di elio sullo Starliner

La capsula Starliner della Boeing continua un’ispezione approfondita durante la sua prima missione astronauta.

Starliner è stato lanciato il 5 giugno, trasportando gli astronauti della NASA Butch Wilmore e Sonny Williams sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per una crociera nota come Crew Flight Test (CFT).

Inizialmente la missione Boeing CFT sarebbe dovuta rimanere attraccata al laboratorio in orbita per circa una settimana, ma la NASA ha annunciato durante il fine settimana che la missione continuerà almeno fino al 18 giugno. Il tempo extra consentirà agli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale di prepararsi per giovedì (giugno). La passeggiata spaziale è prevista per il 13 settembre e Willmore, Williams e le squadre di terra continueranno a condurre ispezioni sulla loro navicella Starliner, hanno spiegato i funzionari dell’agenzia. (Puoi seguire la nostra copertura degli aggiornamenti live di Starliner per maggiori dettagli.)

Alcuni di questi controlli si concentrano sul potenziale impatto delle perdite di elio, cinque delle quali sono state scoperte finora a bordo dello Starliner. Uno di questi missili è stato avvistato prima del lancio, ma alla fine si è ritenuto che non rappresentasse un rischio significativo per il successo complessivo della missione. Altri quattro sono stati scoperti mentre lo Starliner era nello spazio, ma questo non è necessariamente motivo di preoccupazione.

“Gli ingegneri hanno valutato la fornitura di elio sulla base degli attuali tassi di perdita e hanno stabilito che lo Starliner aveva un ampio margine per supportare il volo di ritorno dalla stazione”, hanno scritto i funzionari della NASA in una lettera. CFT aggiornato lunedì (10 giugno).

“Sono necessarie solo sette ore di volo libero per completare normalmente la missione, e lo Starliner attualmente ha abbastanza elio nei suoi serbatoi per supportare 70 ore di attività di volo libero dopo la separazione”, hanno aggiunto.

Starliner ha anche avuto alcuni problemi con il suo sistema di propulsione a controllo di reazione (RCS) nel suo viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale. La capsula aveva 28 di questi piccoli propulsori nel suo modulo di servizio, cinque dei quali si comportarono male ad un certo punto durante il viaggio verso l’orbita. Quattro di questi cinque sono stati rapidamente riportati online, ma uno è rimasto offline.

I membri della squadra di missione continuano ad analizzare le prestazioni passate di questo propulsore e pianificano di testarlo insieme ad altri verso la fine della missione.

“Le squadre di terra prevedono di lanciare tutti i 28 propulsori RCS dopo lo sgancio per raccogliere ulteriori firme di dati sui motori del modulo di servizio prima che l’hardware sia esaurito”, hanno scritto i funzionari della NASA nell’aggiornamento. “Come parte delle normali operazioni, il modulo di servizio si separa dal modulo dell’equipaggio al rientro, quindi la NASA e la Boeing raccoglieranno quanti più dati possibili per assistere nelle valutazioni del sistema”.

Nel frattempo, Wilmore e Williams stavano valutando le tute spaziali “blu” della Boeing e i sedili Starliner per vestibilità, comfort e funzionalità e valutando il flusso d’aria a bordo della capsula.

Hanno anche spento e riacceso la capsula ed eseguito controlli di “rifugio sicuro”, progettati per dimostrare che un veicolo spaziale attraccato potrebbe fungere da rifugio per gli astronauti in caso di emergenza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Il 18 giugno è ancora l’obiettivo “non prima” per la CFT e non è una data di ritorno specifica. Quando Starliner tornerà sulla Terra, atterrerà su un terreno solido nel sud-ovest degli Stati Uniti, hanno detto i funzionari della NASA.