La NASA e SpaceX studiano per portare il telescopio Hubble a un’orbita più alta

I funzionari della NASA hanno firmato un accordo di legge spaziale con SpaceX per indagare sui vantaggi e sui rischi di avere una missione speciale al servizio del telescopio spaziale Hubble della NASA, quasi 33 anni, portandolo a un’orbita più alta per prolungarne la vita, ha annunciato giovedì l’agenzia spaziale.

“Hubble ha un successo straordinario. Sta fornendo grande scienza mentre parliamo”, ha affermato Thomas Zurbuchen, amministratore associato per la direzione della missione scientifica della NASA, durante una conferenza stampa.

Ma SpaceX si è avvicinato all’agenzia spaziale alcuni mesi fa con l’idea, ha detto, e il team della NASA ora prevede di valutare come una missione speciale potrebbe aiutare a “potenziare” e mantenere il telescopio.

Zurbuchen ha aggiunto che non è ancora certo se un tale compito possa essere svolto o meno e lo scopo dell’accordo è solo quello di esplorare la fattibilità tecnica dell’idea.

Jessica Jensen, Vice President of Customer Operations and Integration di SpaceX, ha affermato che la società spaziale privata “ha molta esperienza nell’attracco (veicoli spaziali) alla Stazione Spaziale Internazionale”.

Jensen ha affermato che SpaceX vuole utilizzare questa conoscenza come base e vedere se una manovra di attracco simile può essere eseguita con il telescopio Hubble.

Potrebbe essere fatto “senza alcun costo per il governo”, secondo A Comunicato stampa della Nasa. Secondo la dichiarazione, l’accordo sulla legge spaziale in sé non comporterà alcuno scambio di fondi.

Lanciato nel 1990, l’osservatorio spaziale ha svolto molte missioni di servizio durante l’era dello space shuttle della NASA, con Ultima missione compiuta nel 2009. Ma l’agenzia spaziale La navetta spaziale si è ritirata nel 2011e da allora nessun veicolo spaziale è tornato.

Le missioni della navicella spaziale Crew Dragon di SpaceX hanno catturato gran parte del lavoro svolto dal programma dello space shuttle, incluso il trasporto di astronauti da e verso la Stazione Spaziale Internazionale.

Potrebbe tentare di inviare una missione speciale a Hubble A Parte del programma SpaceX precedentemente annunciato e finanziato da privati ​​si chiama Polaris. Il programma nasce da un’idea di Jared Isakman, il miliardario CEO della piattaforma di pagamenti Shift4, che per primo ha attirato l’attenzione internazionale quando ha Ha pagato la compagnia per portare se stesso e tre ospiti in un viaggio di tre giorni in orbita una terra A bordo della capsula SpaceX Crew Dragon lo scorso anno.

lui è annunciare Polaris programma a febbraio, e all’epoca disse che il programma avrebbe incluso almeno tre missioni con SpaceX.

Il primo volo del programma, chiamato Polaris Dawn, dovrebbe durare fino a cinque giorni. Comprenderà un equipaggio di Isaacman e altre tre persone, che saliranno a bordo della capsula SpaceX Crew Dragon fino alla cintura di radiazioni di Van Allen, che si estende da circa 400 a 6.000 miglia (da 644 a 9.656 chilometri) sopra la Terra. Previsto il decollo entro e non oltre marzo 2023.

In una conferenza stampa giovedì, Isaacman ha affermato che una seconda missione Polaris potrebbe essere un ottimo candidato per inviare una capsula SpaceX a Hubble.

Non è ancora chiaro se un veicolo spaziale autonomo e senza pilota possa svolgere una missione di servizio Hubble invece di richiedere un equipaggio a bordo, secondo Jensen.

Zurbuchen ha aggiunto che tutto questo fa parte di ciò che SpaceX e la NASA esploreranno come parte di questo accordo di legge spaziale.

“Stiamo guardando idee folli tutto il tempo”, ha detto. “Questo è quello che dovremmo fare.”