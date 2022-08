La NASA ha affermato che l’eruzione del vulcano Tonga ha causato l’eruzione di 58.000 pozze d’acqua olimpiche nell’atmosfera

Quando il vulcano Hengja Tonga-Hung Hapai è esploso sotto il mare il 15 gennaio, 40 miglia (65 chilometri) a nord della capitale di Tonga, ha causato uno tsunami e un boom sonoro che si è propagato in tutto il mondo, due volte.

L’esplosione ha inviato un lungo pennacchio di vapore acqueo nella stratosfera, che si trova tra 8 e 33 miglia (12 e 53 chilometri) sopra la superficie terrestre. L’acqua era sufficiente per riempire 58.000 piscine olimpioniche, secondo le rivelazioni di un satellite della NASA.

È stato rilevato dal Microonde Limb Sounder sul satellite Aura della NASA. Il satellite misura vapore acqueo, ozono e altri gas atmosferici. Dopo l’eruzione del vulcano, gli scienziati sono rimasti sorpresi dalle letture del vapore acqueo.

Stimano che l’eruzione vulcanica abbia trasportato 146 teragrammi di acqua nella stratosfera. Un teragram equivale a un trilione di grammi e, in questo caso, era pari al 10% dell’acqua già nella stratosfera.

È quasi quattro volte la quantità di vapore acqueo che ha raggiunto la stratosfera dopo l’eruzione del Monte Pinatubo del 1991 nelle Filippine.

Un nuovo studio sui risultati del vapore acqueo è stato pubblicato a luglio in Lettere di ricerca geofisica.

“Non abbiamo mai visto niente di simile prima”, ha detto in una dichiarazione l’autore dello studio Lewis Millan, uno scienziato atmosferico presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA nel sud della California. “Abbiamo dovuto controllare attentamente tutte le misurazioni nel pozzo per assicurarci che fossero affidabili”.

Osservazione della Terra

L’ecoscandaglio per arti a microonde può misurare e rilevare segnali naturali a microonde dall’atmosfera terrestre anche attraverso spesse nubi di cenere.

“L’MLS era l’unico strumento con una copertura sufficientemente densa da catturare il pennacchio di vapore acqueo mentre si verificava, e l’unico strumento non influenzato dalla cenere emessa dal vulcano”, ha detto Millan.

Il satellite Ora è stato lanciato nel 2004 e da allora ha misurato solo due eruzioni vulcaniche che hanno inviato vapore acqueo nell’atmosfera in grandi quantità. Ma il vapore acqueo dell’evento Kasatochi del 2008 in Alaska e dell’eruzione del Calbuco del 2015 in Cile si è dissipato abbastanza rapidamente.

Potenti eruzioni vulcaniche come il Monte Pinatubo o l’evento Krakatoa del 1883 in Indonesia di solito raffreddano la temperatura della superficie terrestre perché il gas, la polvere e la cenere che espellono riflettono la luce solare nello spazio. Questo “inverno vulcanico” si verificò dopo l’eruzione del monte Tambora del 1815, che portò a “ L’anno senza estate Nell’anno 1816.

L’eruzione di Tonga è stata diversa perché il vapore acqueo che ha inviato nell’atmosfera può intrappolare il calore, che può causare l’aumento della temperatura superficiale. Secondo i ricercatori, il vapore acqueo in eccesso può rimanere nella stratosfera per diversi anni.

Il vapore acqueo aggiuntivo nella stratosfera può anche portare a reazioni chimiche che contribuiscono temporaneamente all’esaurimento dello strato protettivo di ozono terrestre.

anatomia dell’eruzione

Fortunatamente, l’effetto riscaldante del vapore acqueo dovrebbe essere piccolo e temporaneo e si dissiperà man mano che il vapore in eccesso diminuisce. I ricercatori non pensano che sarà sufficiente per esacerbare le condizioni attuali a causa della crisi climatica.

I ricercatori ritengono che il motivo principale dell’elevata quantità di vapore acqueo fosse dovuto alla profondità della caldera del vulcano a 150 metri sotto la superficie dell’oceano.

Se fosse stato troppo profondo, hanno detto i ricercatori, la profondità dell’oceano avrebbe attutito l’eruzione, sarebbe stata troppo bassa e la quantità di acqua di mare riscaldata dal magma in aumento non avrebbe eguagliato quella che aveva raggiunto la stratosfera.