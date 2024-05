La NASA ha riscontrato ulteriori problemi con lo Starliner della Boeing, ma il lancio dell’equipaggio era previsto per il 1 giugno

I dirigenti senior della NASA e della Boeing hanno detto venerdì ai giornalisti che intendono lanciare il primo volo di prova con equipaggio della navicella Starliner il 1° giugno, dopo diverse settimane di analisi dettagliate di una perdita di elio e di un “difetto di progettazione” nella propulsione della nave. Sistema.

Le analisi approfondite dei dati nelle ultime due settimane e mezzo hanno stabilito la probabile causa della perdita, che i funzionari hanno descritto come piccola e stabile. Durante queste revisioni, gli ingegneri hanno anche acquisito la fiducia che, anche se la perdita fosse peggiorata, non avrebbe aggiunto alcun rischio inaccettabile al volo di prova dello Starliner verso la Stazione Spaziale Internazionale, hanno detto i funzionari.

Ma gli ingegneri hanno anche scoperto che una combinazione inaspettata di guasti tecnici nel sistema di propulsione dello Starliner – che rappresenta lo 0,77% di tutte le possibili modalità di guasto, secondo un responsabile del programma Boeing – potrebbe impedire alla navicella spaziale di eseguire un’uscita dall’orbita alla fine della missione. .

“Mentre studiavamo la perdita di elio, abbiamo esaminato anche il resto del sistema di propulsione, solo per assicurarci che non ci fossero altre cose di cui dovessimo preoccuparci”, ha affermato Steve Stich, responsabile del programma commerciale dell’equipaggio della NASA. Che nel 2014 ha assegnato a Boeing un contratto da 4,2 miliardi di dollari per lo sviluppo della navicella spaziale Starliner.

“Abbiamo riscontrato una vulnerabilità progettuale… nel montante [propulsion] “Abbiamo analizzato questa perdita di elio, dove per alcuni guasti molto distanti, non avevamo la capacità di eseguire un’accensione orbitale con ridondanza”, ha detto Stitch in una conferenza stampa venerdì.

Questi due problemi furono rivelati uno per uno, mantenendo il volo di prova dello Starliner a terra per dare agli ingegneri il tempo di trovare soluzioni alternative. Questa è la prima volta che gli astronauti voleranno in orbita su un veicolo spaziale Starliner, dopo due missioni di prova senza pilota nel 2019 e nel 2022.

Il programma Starliner è in ritardo di anni, principalmente a causa di problemi con il software, i paracadute e il sistema di propulsione della navicella forniti da Aerojet Rocketdyne. Problemi software hanno interrotto il primo volo di prova dello Starliner nel 2019 prima che potesse attraccare alla Stazione Spaziale Internazionale e hanno costretto Boeing a effettuare un secondo volo di prova non pianificato per avere la certezza che il veicolo spaziale fosse abbastanza sicuro per gli astronauti. La NASA e la Boeing hanno rinviato di circa un anno il secondo volo di prova senza pilota per superare il problema delle valvole corrose nel sistema di propulsione della nave.

L’anno scorso, solo pochi mesi prima del lancio programmato per un volo di prova con equipaggio, i funzionari hanno scoperto un problema di progettazione con le calotte dello Starliner e hanno scoperto che Boeing aveva installato nastro infiammabile all’interno della cabina di pilotaggio della capsula. Lo Starliner della Boeing sembrava finalmente pronto a volare per il tanto atteso volo di prova dell’equipaggio dalla stazione spaziale della Cape Canaveral in Florida.

Il comandante della NASA Butch Wilmore e il pilota Sonny Williams erano legati ai loro posti all’interno dello Starliner il 6 maggio, quando i funzionari hanno interrotto il conto alla rovescia a causa di un malfunzionamento nella valvola del razzo United Launch Alliance Atlas V della navicella. L’ULA ha riportato il razzo nel suo hangar per sostituire la valvola, con lo sguardo rivolto a un altro tentativo di lancio a metà maggio.

Ma le squadre di terra hanno scoperto una perdita di elio nel modulo di servizio dello Starliner dopo il conto alla rovescia. Dopo alcune operazioni iniziali di risoluzione dei problemi, il tasso di perdita è salito a circa 70 psi al minuto. Da allora il tasso di abbandono si è stabilizzato.

“Ci ha fatto riflettere l’aumento del tasso di perdita e volevamo capire cosa stava causando questa perdita”, ha detto Stitch.