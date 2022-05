La NASA inizia il conto alla rovescia per la fine della missione Insight su Marte

Marte manca della tettonica a placche, che sono i pezzi di crosta che scivolano che compongono la superficie del nostro pianeta. Ma i terremoti si verificano comunque, spinti da altri stress tettonici come il restringimento e la fessurazione della crosta mentre si raffredda.

Durante la sua missione, InSight ha registrato più di 1.300 terremoti. Solo due settimane fa, ho notato il terremoto più grande di sempre: misurava 5,0, modesto per gli standard della Terra, ma più alto di quanto gli scienziati si aspettassero per Marte.

L’epicentro del terremoto di magnitudo 5.0 è vicino a una serie di fessure note come Cerberus Fossae, dove si sono verificati molti dei terremoti rilevati in precedenza, ha detto il dottor Bannerdt. Ma ha aggiunto: “In realtà non è in Cerberus Fossae, il che è interessante. E non lo capiamo ancora”.

Gli scienziati hanno solo due settimane per analizzare i dati, ha detto, ma sono stati in grado di vedere chiaramente i segnali sismici e forse il terremoto è stato abbastanza grande da far iniziare Marte a vibrare come una campana, nonostante le frequenze troppo basse per loro. ha udito.