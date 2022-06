La NASA lancia Capstone, il satellite cubo da 55 libbre sulla Luna

Il rovescio della medaglia è che, poiché Advanced Space aveva negoziato una tariffa fissa per la missione, la società non è stata in grado di rivolgersi alla NASA per richiedere fondi aggiuntivi (anche se ha ricevuto pagamenti aggiuntivi a causa dei ritardi della catena di approvvigionamento dovuti alla pandemia di Covid-19). I contratti più tradizionali della NASA noti come “sovrapprezzo” pagano le aziende per ciò che spendono e quindi aggiungono commissioni – ricevute come profitti – oltre a ciò, fornendo loro pochi incentivi per tenere sotto controllo i costi.

“Quando le cose si sono rivelate, abbiamo dovuto capire come affrontarlo in modo molto efficiente”, ha affermato il dottor Cheetham.

Questo è simile alla strategia di successo della NASA di utilizzare contratti a prezzo fisso con la società SpaceX di Elon Musk, che ora trasporta merci e astronauti da e verso la Stazione Spaziale Internazionale a un costo molto inferiore rispetto alle precedenti navette spaziali dell’agenzia. Per SpaceX, gli investimenti della NASA le hanno consentito di attirare in orbita clienti non NASA interessati a lanciare carichi utili e astronauti privati.

Fino a CAPSTONE, il lavoro di Advanced Space era principalmente teorico, analizzando le orbite e scrivendo programmi per GPS personalizzati, piuttosto che costruire e far funzionare veicoli spaziali.