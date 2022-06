Home » science La NASA lancia il suo gioco spaziale retrò science La NASA lancia il suo gioco spaziale retrò 0 Views Save Saved Removed 0

Il gioco offre ai giocatori un minuto per “catturare” quanti più oggetti spaziali possibile. La musica della vecchia scuola suona mentre le galassie, gli esopianeti canaglia e persino i buchi neri volano via. I giocatori ottengono punti per raccogliere oggetti e possono saperne di più su ciò che hanno raccolto allo scadere del minuto.

Limitato e divertente, il gioco è stato sviluppato per insegnare ai giocatori gli oggetti cosmici e il telescopio, il cui rilascio è previsto per la metà del decennio.

Prende il nome da un dirigente pionieristico della NASA Nancy RomanoConosciuta come la “Madre di Hubble” per aiutare l’agenzia a dare vita al leggendario telescopio spaziale Hubble, il nuovo osservatorio amplierà notevolmente la capacità dei ricercatori di vedere e studiare l’universo. Roman era un’astronoma brillante e l’osservatorio che porta il suo nome indagherà su misteri come il motivo per cui l’universo si sta espandendo e quali pianeti sono al di fuori del nostro sistema solare.

L’agenzia afferma che il telescopio spaziale romano sarà “il cugino con gli occhi spalancati di Hubble”, catturando 100 volte più cielo del telescopio del 1990 con l’aiuto di un enorme hardware da 300 megapixel.

Il nuovo osservatorio scatterà immagini ad ampio campo dello spazio, una mappa e misurare l’universo Utilizzando una varietà di tecnologie avanzate.