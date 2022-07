La NASA lancia la missione Artemis 1 sulla luna dalla rampa di lancio (foto)

Il razzo lunare Artemis 1 della NASA non è più sulla rampa di lancio.

Pila Artemide 1 – A sistema di lancio spaziale Un razzo (SLS) sormontato dalla capsula dell’equipaggio di Orion – Pad 39B è partito dal Kennedy Space Center (KSC) della NASA in Florida alle 4:12 EDT (0812 GMT) di sabato (2 luglio).

Il duo è arrivato al cavernoso Vehicle Assembly Building (VAB) nel KSC intorno alle 14:30 EDT (1830 GMT) e ha completato un volo di 4 miglia (6,4 km) sopra l’imponente vetta della NASA. Autocisterna cingolata 2 veicoli In poco più di 10 ore, funzionari dell’agenzia Ha detto in un post sul blog (Si apre in una nuova scheda).

Il 2 luglio 2022 il razzo lunare Artemis 1 della NASA si avvicina all’edificio di assemblaggio del veicolo presso il Kennedy Space Center. (Fonte immagine: Kennedy Space Center della NASA tramite Twitter)

Artemide 1 Ha recentemente concluso le prove per “Wet Wear”, un’importante serie di test e simulazioni progettate per aiutare a determinare la prontezza dell’auto a volare. Questo successo nell’abbigliamento bagnato era sfuggente. Il team di Artemis 1 ha tentato per la prima volta questa impresa all’inizio di aprile, ma è stato ostacolato da diversi problemi tecnici, Compreso di valvola bloccata. I membri del team hanno finito per restituire lo stack al VAB per le riparazioni il 25 aprile, quindi lo hanno inviato al consiglio per un altro tentativo all’inizio di questo mese.

L’ultimo tentativo non è andato del tutto liscio – è stata rilevata una perdita di idrogeno durante le operazioni di rifornimento – ma i funzionari della NASA L’ho considerato abbastanza buono Per iniziare a preparare Artemis 1 per l’avvio.

Artemis invierà 1 Orion senza pilota in un viaggio di circa un mese la luna . Il team della missione sembra guardare alla fine di agosto o all’inizio di settembre per il decollo, ma non verrà fissata alcuna data obiettivo ufficiale fino a quando SLS e Orion non saranno completamente controllati al VAB.

Come suggerisce il nome, Artemis 1 è la prima missione della NASA Programma Artemide che mira a stabilire una presenza umana sostenibile sopra e intorno alla Luna entro la fine del 2020. Se tutto va bene con Artemis 1, Artemis 2 invierà un equipaggio Orione intorno alla luna nel 2024 e Artemis 3 collocherà gli astronauti vicino al polo sud della luna circa due anni dopo.

Nota del redattore: questa storia è stata aggiornata alle 14:15 ET del 30 giugno con il nuovo orario di inizio del pullback stimato alle 20:00 ET. Nasa Torna indietro di quattro ore (Si apre in una nuova scheda) A causa del maltempo previsto per la notte. La storia è stata aggiornata di nuovo alle 19:20 ET del 30 giugno con l’ultimo tempo di ritiro stimato alle 18:00 ET del 1 luglio. L’ultimo cambiamento era dovuto alla “preoccupazione per le condizioni del cingolo che porta dal Launch Pad 39B al VAB”, i funzionari della NASA Ha detto tramite Twitter (Si apre in una nuova scheda). Questa storia è stata aggiornata per la terza volta alle 11:15 ET del 1° luglio con il nuovo orario di inizio del pullback stimato alle 23:00 ET. La NASA è tornata più tardi a causa del tempo, Secondo i funzionari della NASA (Si apre in una nuova scheda). La storia è stata aggiornata l’ultima volta alle 16:55 EST del 2 luglio con la notizia che Artemis 1 ha raggiunto VAB.