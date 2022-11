La NASA prevede che l’innalzamento del livello del mare potrebbe inondare la costa degli Stati Uniti entro il 2050

Uno studio della NASA ha rivelato che il livello del mare sta probabilmente aumentando più velocemente di quanto si pensasse in precedenza, il che significa che le città costiere basse negli Stati Uniti potrebbero subire inondazioni più regolarmente nei prossimi decenni.

Secondo lo studio, che ha analizzato tre decenni di osservazioni satellitari, entro il 2050, il livello del mare lungo le coste degli Stati Uniti contigui potrebbe salire fino a 12 pollici (30 centimetri) sopra le attuali linee di galleggiamento, secondo il team di ricerca. ha detto in un comunicato (Si apre in una nuova scheda). Secondo lo studio, pubblicato il 6 ottobre sulla rivista Oceans, si prevede che la costa del Golfo e il sud-est saranno gravemente colpiti e probabilmente subiranno un aumento delle tempeste e delle maree nel prossimo futuro. Comunicazioni Terra e Ambiente (Si apre in una nuova scheda).

I risultati supportano gli scenari di “gamma superiore” sviluppati a febbraio presso la multi-agenzia Relazione tecnica sull’innalzamento del livello del mare (Si apre in una nuova scheda). Il rapporto ha indicato che “un notevole aumento del livello del mare” potrebbe colpire le coste degli Stati Uniti entro i prossimi 30 anni, prevedendo un aumento medio da 10 a 14 pollici (da 25 a 35 cm) nella costa orientale; da 14 a 18 pollici (da 35 a 45 cm) per la costa del Golfo; e da 4 a 8 pollici (da 10 a 20 cm) per la costa occidentale.”

Lo studio della NASA si è basato sui metodi utilizzati nel precedente rapporto multi-agenzia ed è stato condotto da un team di ricercatori e scienziati con sede a Laboratorio di propulsione a reazione (Si apre in una nuova scheda) in California, ed è dedicato all’esplorazione dei recessi più profondi dello spazio, nonché all’utilizzo dei satelliti per “comprendere in anticipo” la Terra.

La ricerca della NASA ha sfruttato le misurazioni dell’altimetro satellitare dell’elevazione del livello del mare e poi le ha correlate con esso Amministrazione nazionale oceanica e atmosferica (Si apre in una nuova scheda) (NOAA) registrazioni dei mareografi risalenti a più di 100 anni fa. Di conseguenza, la NASA può affermare con sicurezza che le sue letture satellitari non sono anomale e che sono pienamente supportate dai risultati a terra.

Imparentato: Il vertice sul clima approva il fondo “storico” per perdite e danni, ma manca gli obiettivi sul riscaldamento

In questa mappa della Terra per il 2021, vediamo il livello del mare misurato dal satellite Sentinel-6 Michael Freilich. Le aree con aree rosse sono al di sopra del normale livello del mare, mentre il blu indica che è al di sotto del normale. (Credito immagine: Osservatorio terrestre della NASA)

Mentre i risultati del nuovo studio sono indubbiamente motivo di preoccupazione, Jonathan Overbeck (Si apre in una nuova scheda)Le proiezioni non sono mai uscite dal nulla, ha suggerito un climatologo interdisciplinare dell’Università del Michigan che non era coinvolto nella ricerca.

“I risultati della NASA sembrano solidi e non sorprendenti”, ha detto in una e-mail.”Sappiamo che l’innalzamento del livello del mare sta accelerando e sappiamo perché”. “Sempre più ghiaccio polare si sta sciogliendo, e questo avviene negli oceani che si espandono man mano che si riscaldano. È chiaro che l’innalzamento del livello del mare non farà che peggiorare finché lo permettiamo Cambiamento climatico Continua.”

Questo punto di vista è stato condiviso da Davide Olanda (Si apre in una nuova scheda)fisico del clima e professore Matematica presso la New York University che non è stato coinvolto nello studio. “La qualità dei dati satellitari è eccellente, quindi i risultati sono affidabili”, ha dichiarato Holland a WordsSideKick.com in una e-mail. “Lo studio mostra che l’oceano globale si sta alzando e, soprattutto, l’aumento sta accelerando. L’innalzamento previsto della costa del Golfo di circa un piede entro il 2050 è fenomenale. Questo potrebbe rendere tornado “Le tempeste legate alle tempeste sono peggiori di quanto non siano adesso.”

In questa illustrazione, il satellite Sentinel-6 Michael Freilich misura l’altezza degli oceani dallo spazio. (Credito immagine: NASA/JPL-Caltech)

Altri fattori possono anche contribuire all’innalzamento del livello del mare lungo la costa degli Stati Uniti. Lo studio ha rilevato che i problemi associati all’innalzamento del livello del mare potrebbero essere “amplificati dalle variabili naturali negli oceani”. una terra “come gli effetti di El Niño e La Niña entro la metà degli anni 2000, quando ogni costa degli Stati Uniti è destinata a subire” inondazioni più gravi durante l’alta marea a causa delle fluttuazioni la luna Il ciclo dell’orologio si verifica ogni 18,6 anni”, secondo la dichiarazione.

Gli effetti di El Niño – l’aumento delle temperature superficiali nell’Oceano Pacifico vicino al Sud America che può portare a un aumento delle precipitazioni – e La Niña – il raffreddamento delle acque superficiali dell’oceano nell’Oceano Pacifico – possono rendere difficile la previsione accurata dell’innalzamento del livello del mare e possono letture distorte. Ben Hamlington, leader del team NASA per il cambiamento del livello del mare, ha osservato che gli eventi e i fenomeni naturali dovranno sempre essere presi in considerazione e ha affermato che tutte le proiezioni miglioreranno inevitabilmente man mano che i satelliti raccolgono dati nel tempo.

Nonostante i tristi risultati dello studio, alcuni esperti sperano che ricerche influenti e di alto profilo come questa costringano i responsabili delle decisioni a concentrarsi sull’affrontare l’attuale crisi climatica e incoraggino il pubblico a chiedere l’introduzione di misure efficaci.

“È impossibile ignorarlo, penso di sì [increased flooding] Stimola l’azione, poiché molte comunità costiere stanno discutendo di questi problemi e di come rispondere ad essi. Roberto Nichols (Si apre in una nuova scheda), direttore del Tyndall Centre for Climate Change Research del Regno Unito, che non è stato coinvolto nello studio. “Abbiamo i mezzi per affrontare questa sfida in termini di mitigazione al fine di raggiungere la stabilità globale Temperature e il lento – ma non completo – innalzamento del livello del mare, che purtroppo continuerà per secoli a causa Il riscaldamento L’abbiamo già testato”.

In definitiva, l’umanità dovrà adattarsi al cambiamento climatico che sta trasformando gli oceani ei mari del nostro pianeta.

“Ciò potrebbe comportare ritrattazioni in alcuni punti, sollevamento del terreno in altri e difese in altri”, ha detto Nichols a WordsSideKick.com. “Non esiste un’unica soluzione che possa essere applicata ovunque. Se seguiamo questa strada il futuro è gestibile. Allo stesso modo, se i governi e la società ignorano questi problemi, il futuro sarà un vero disastro”.