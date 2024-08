La NASA rileva un oggetto misterioso che si muove ad una velocità di un milione di miglia all’ora

Gli scienziati cittadini collaborano con NASAIl progetto Backyard Worlds della NASA ha scoperto un oggetto iperveloce unico, CWISE J1249, che sta rapidamente uscendo dall’atmosfera terrestre. via Lattea.

Grazie alle immagini a infrarossi scattate dalla missione WISE della NASA, questa scoperta include il contributo di astrofili che ne hanno identificato la velocità e la composizione insolite. Questo oggetto, che potrebbe essere una stella di piccola massa o una nana bruna, mostra una composizione rara che suggerisce un’origine antica. Le teorie sulla sua alta velocità includono interazioni con supernove o buchi neri, suggerendo un passato dinamico all’interno dell’universo.

Scoperta di un oggetto ad alta velocità

Le stelle più familiari orbitano pacificamente attorno al centro della Via Lattea. Tuttavia, Scienziati cittadini Il lavoro sul progetto Backyard Worlds: Planet 9 della NASA ha aiutato a scoprire un oggetto che si muove così velocemente da sfuggire alla gravità della Via Lattea e volare nello spazio intergalattico. Questo oggetto iperveloce è il primo oggetto del genere ad essere trovato con una massa simile o inferiore a quella di una giovane stella.

Backyard Worlds utilizza immagini della NASA saggioo Wide-field Infrared Explorer, una missione che ha mappato il cielo utilizzando la luce infrarossa dal 2009 al 2011. È stata riattivata come NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer) nel 2013 ed è stata dismessa l’8 agosto 2024.

Un risultato straordinario da parte degli scienziati cittadini

Alcuni anni fa, gli scienziati cittadini di Backyard Worlds Martin Kabatnik e Thomas P. Bickle e Dan Cassilden hanno osservato un oggetto debole e in rapido movimento chiamato CWISE J124909.08+362116.0, che si muoveva sui loro schermi nelle immagini WISE. Le osservazioni di follow-up effettuate utilizzando diversi telescopi terrestri hanno aiutato gli scienziati a confermare la scoperta e a caratterizzare l’oggetto. Questi scienziati cittadini sono ora coautori dello studio condotto dal team su questa scoperta, pubblicato sulla rivista WISE. Lettere del diario astrofisico (Disponibile la versione prestampata) Qui).

“Non riesco a descrivere quanto sia stato emozionante”, ha detto Kabatnik, uno scienziato cittadino di Norimberga, in Germania. “Quando ho visto per la prima volta quanto velocemente si muoveva, ero convinto che fosse già stato segnalato.”

Svelato il mistero di CWISE J1249

CWISE J1249 si sta allontanando dalla Via Lattea ad una velocità di circa 1 milione di miglia all’ora. Ma ha anche una massa ridotta, il che rende difficile classificarlo come corpo celeste. Potrebbe essere una stella di piccola massa, o se non fondesse stabilmente l’idrogeno nel suo nucleo, sarebbe considerata una nana bruna, collocandola da qualche parte tra un pianeta gigante gassoso e una stella.

Le nane brune regolari non sono così rare. Backyard Worlds: i volontari di Planet Nine ne hanno scoperti più di 4.000! Ma nessuno di loro risulta essere in procinto di lasciare la galassia.

Questo nuovo corpo ha un’altra caratteristica unica. I dati ottenuti utilizzando l’Osservatorio W.M. Keck a Mauna Kea, nelle Hawaii, mostrano che contiene molto meno ferro e altri metalli rispetto ad altre stelle e nane brune. Questa insolita composizione indica che CWISE J1249 è molto antica e probabilmente appartiene a una delle prime generazioni di stelle della nostra galassia.

Teorie dietro la fuga rapida

Perché questo corpo si muove a una velocità così elevata? Un’ipotesi è che CWISE J1249 provenisse originariamente da un sistema binario con Nana biancaQuesta galassia è esplosa come una supernova quando ha sottratto una grande quantità di materia alla sua compagna. Un’altra possibilità è che provenga da un gruppo di stelle strettamente accoppiate chiamato ammasso globulare, e poi un incontro casuale con una coppia di buchi neri lo abbia mandato via a spirale.

“Quando una stella incontra un’altra stella, Buco nero “La complessa dinamica di questa interazione tra tre corpi potrebbe far uscire questa stella dall’ammasso globulare”, afferma Kyle Kramer, un nuovo assistente professore presso il Dipartimento di Astronomia e Astrofisica dell’UC San Diego.

Gli scienziati esamineranno attentamente la composizione elementare di CWISE J1249 per trovare indizi su quali scenari siano più probabili.

Scienza collaborativa in azione

Questa scoperta è stata il risultato di un lavoro di squadra su più livelli: collaborazione tra volontari, professionisti e studenti. Kabatnik attribuisce il merito ad altri scienziati cittadini di averlo aiutato nella ricerca, tra cui Melina Thevenot, che “mi ha sbalordito con il suo blog personale su come effettuare ricerche utilizzando il linguaggio di query dei dati astronomici”, ha detto. Ha aggiunto che anche il software scritto dallo scienziato cittadino Frank Kiwi è stato utile alla scoperta.

Lo studio è condotto da Adam Burgasser, membro del gruppo scientifico del progetto Backyard Worlds: Planet 9 e professore presso l’Università della California, a San Diego, e comprende i coautori Hunter Brooks e Austin Rothermich, studenti di astronomia che hanno iniziato il loro carriere in astronomia come scienziati cittadini.

Unisciti alla ricerca dei fenomeni cosmici

Vuoi aiutare a scoprire il prossimo straordinario oggetto spaziale? Giuntura Mondi nel cortile: Pianeta 9 Ora la partecipazione è aperta a chiunque in qualsiasi paese del mondo.

