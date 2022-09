La NASA rinvia la decisione di restituire Artemis I all’edificio di assemblaggio dei veicoli a causa della tempesta tropicale Ian

il nuovoOra puoi ascoltare gli articoli di Fox News!

La NASA afferma che sta ritardando una decisione sul lancio Artemide I Martedì, mentre continuano i preparativi per un possibile ritorno al Vehicle Assembly Building.

Sabato, i pianificatori hanno suggerito che stavano staccando la spina nel tentativo di lanciare la missione Artemis I sulla luna dal Kennedy Space Center a causa delle previsioni meteorologiche legate a Tempesta tropicale Ian.

Ma domenica la NASA ha detto che avrebbe ritardato un po’ di più nel prendere questa decisione poiché le previsioni meteorologiche hanno lasciato intendere condizioni più favorevoli per il lancio.

in dichiarazionela NASA ha affermato che le ultime informazioni indicavano “un movimento più lento e forse un percorso più occidentale della tempesta rispetto a quanto mostrato dalle previsioni di ieri, fornendo più tempo al processo decisionale dell’agenzia e al personale per dare priorità alle proprie famiglie nel caso in cui la tempesta colpisse il Kennedy Area del Centro Spaziale.”

Amministratori della NASA Si riunirà domenica sera per valutare se fare marcia indietro o rimanere sulla rampa di lancio per preservare la possibilità di provare a lanciare la prossima settimana.

La NASA ha affermato che l’ora esatta di un possibile calo potrebbe verificarsi lunedì o già martedì mattina e dipenderà in definitiva dalle previsioni meteorologiche future.

Il veicolo spaziale dovrebbe viaggiare sulla luna, schierare alcuni piccoli satelliti e quindi stabilirsi in orbita. La NASA mira a esercitarsi nell’utilizzo della navicella spaziale, testare le condizioni che gli equipaggi sperimenteranno sulla superficie lunare e intorno a essa e assicurare a tutti che la navicella spaziale e tutti i passeggeri possano tornare in sicurezza sulla Terra.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.