La NASA si ritira dalle passeggiate spaziali dopo che la tuta degli astronauti perde terreno

Gli astronauti della NASA Tracy Dyson e Mike Barratt (in primo piano, da sinistra) indossando tute spaziali bianche, hanno abbandonato i loro piani per una passeggiata nello spazio il 24 giugno a causa di una perdita nella tuta di Dyson.

Lunedì due astronauti americani hanno abbandonato il loro piano di lasciare la Stazione Spaziale Internazionale per lavori di manutenzione a causa di un malfunzionamento della tuta spaziale.

I funzionari della NASA hanno annullato la passeggiata spaziale a causa di una perdita d’acqua nell’unità di raffreddamento di una delle tute degli astronauti.

La perdita, che ha interessato la tuta indossata dall’astronauta della NASA Tracy Dyson, si è verificata dopo che le tute sono state trasferite direttamente alla batteria. Prima di lasciare la stazione spaziale.

L’unità di raffreddamento delle tute spaziali è progettata per mantenere chi le indossa a una temperatura confortevole durante lo svolgimento del proprio lavoro. Dyson e il suo collega Mike Barratt L’obiettivo era rimuovere una scatola elettronica difettosa dall’antenna di comunicazione all’esterno della stazione spaziale.





“In questo momento mi sento a mio agio, ma mi sento un po’ caldo”, si è sentito dire Dyson in un live streaming dell’evento dopo che la passeggiata spaziale era stata cancellata intorno alle 9:00 ET.

Dyson in seguito espresse la preoccupazione che la perdita d’acqua potesse aver interessato i connettori elettrici.

“C’è ancora acqua che scorre”, ha detto Dyson a un certo punto. “Possiamo supporre che l’acqua sia entrata in questo conduttore, il conduttore elettrico”.

La NASA ha quindi lavorato per riportare Dyson alla stazione spaziale dalla camera di equilibrio, la porta verso l’esterno della stazione spaziale, mentre la sua tuta rimaneva alimentata a batteria.

Secondo la NASA, l’equipaggio non è mai stato in pericolo durante l’incidente.

Secondo la NASA, la passeggiata spaziale inizierà lunedì mattina e durerà circa 6,5 ​​ore.

Il ritardo della passeggiata spaziale è l’ultimo di una serie di battute d’arresto legate alle operazioni sulla Stazione Spaziale Internazionale nelle ultime settimane.

Si tratta della seconda passeggiata spaziale negli ultimi giorni che è stata improvvisamente annullata a causa di problemi con la tuta spaziale.

I funzionari hanno annullato una passeggiata spaziale prevista per il 13 giugno, che includeva Dyson e Matthew Dominick, a causa di un “problema di disagio nella tuta spaziale” con la tuta spaziale di Dominick. La NASA ha rifiutato di fornire maggiori dettagli su questo problema per proteggere la privacy dell’astronauta.

Oltre alla passeggiata spaziale interrotta di lunedì, l’agenzia federale puntava a realizzarne un’altra il 2 luglio, prima che alla capsula Starliner della Boeing venga dato il via libera per staccarsi dal laboratorio in orbita e tornare a casa.

La navicella spaziale Starliner era al suo primo volo di prova con equipaggio verso la stazione spaziale. Ma la navicella spaziale ha incontrato diversi grossi problemi durante la prima tappa del suo viaggio, tra cui perdite di elio e un’interruzione di corrente, che ne hanno ritardato il ritorno.

Non è ancora chiaro se la decisione di annullare la passeggiata spaziale di lunedì ritarderà ulteriormente il ritorno dello Starliner.