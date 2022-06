La NASA sta ancora “premendo” un cosmonauta russo affinché voli nella prossima missione SpaceX

Più di tre mesi dopo l’invasione dell’Ucraina, dalle azioni di Russia, Stati Uniti e altri partner della Stazione Spaziale Internazionale è chiaro che desiderano mantenere la struttura gestita congiuntamente al di sopra delle tensioni legate alla Terra.

Ma una delle più grandi domande in sospeso è se cambierà il modo in cui gli astronauti e gli astronauti raggiungono la stazione spaziale. Prima che scoppiassero le ostilità, la NASA e la Russia stavano pianificando di iniziare lo “scambio di posti” questo autunno, con l’astronauta Anna Kikina, che pilotava per la prima volta uno SpaceX Crew Dragon.

Attualmente, Kikina dovrebbe essere lanciato come parte della missione “Crew 5” a settembre, che sarà guidata dall’astronauta della NASA Nicole Mann. Più o meno nello stesso periodo, l’astronauta della NASA Frank Rubio lancerà la missione Soyuz MS-22 guidata da Sergei Prokopyev.

Tuttavia, un alto funzionario della NASA ha detto ad Ars che non c’è ancora una parola ufficiale sul fatto che lo scambio avverrà o meno. La decisione spetta ai diplomatici di Mosca e Washington, DC, e dovrebbe essere finalizzata nelle prossime settimane.

“È pratico”, ha affermato Joel Montalbano, responsabile del programma ISS con sede a Houston. “I Roskosmos devono ottenere l’approvazione dal Dipartimento di Stato, dopodiché vanno dal loro Primo Ministro. Dopodiché, l’accordo raggiunge il Dipartimento di Stato americano per l’approvazione”.

Montalbano si è detto entusiasta dello scambio di seggi perché dovrebbe aiutare a consolidare una partnership che è stata scossa dall’invasione russa dell’Ucraina. Ha detto: “Io pago”. “Penso che sia la cosa giusta da fare, solo perché è successo con composti simili. Ma dobbiamo vedere”.

Il cosmonauta russo Sergei Krikalev è stato il primo russo a pilotare una navicella spaziale americana, sulla navetta spaziale della NASA nel 1994. Un anno dopo, l’astronauta della NASA Norman Thagard è volato alla stazione spaziale Mir a bordo di una navicella Soyuz. Dopo che lo space shuttle si è ritirato nel 2011, la NASA ha dovuto fare affidamento sulla Russia per il trasporto verso la stazione spaziale. Sebbene alla fine abbia addebitato alla NASA circa 90 milioni di dollari per un posto, la Russia ha interrotto la sua fine fornendo un trasporto affidabile. La NASA non ha più bisogno della Russia per questo, con Crew Dragon online come veicolo spaziale operativo.

Uno scambio di seggi può essere utile per ragioni che esulano dalla diplomazia. Facendo volare gli astronauti a bordo di veicoli russi, la NASA può assicurarsi di avere sempre a bordo almeno un occidentale per mantenere il suo lato della struttura in funzione durante le consegne da equipaggio a equipaggio.

Tuttavia, le tensioni in Ucraina hanno aumentato la posta in gioco. La Russia vuole l’ottica di uno dei suoi cosmonauti che volano su un razzo americano? E il Dipartimento di Stato americano vuole un’ottica simile, con gli astronauti della NASA che si addestrano vicino a Mosca e si lanciano dal principale spazioporto russo in Kazakistan?

Per ora, la risposta sembra solida Può. A tal fine, Montalbano ha affermato che la formazione sta continuando per un potenziale scambio di posti. Kekina era a Houston la scorsa settimana, a prepararsi per il suo prossimo incarico. Dovrebbe tornare a metà giugno, ha detto, per lavorare a Houston e presso le strutture di addestramento di SpaceX a Hawthorne, in California.