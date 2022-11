La navicella Cygnus arriva alla Stazione Spaziale Internazionale con un unico pannello solare funzionante

La navicella Cygnus pochi istanti dopo essere stata catturata da Canadarm2. immagine : TV della NASA

SS Sally Ride È attraccato in sicurezza alla Stazione Spaziale Internazionale a seguito di un volo impressionante in cui uno dei due pannelli solari non è riuscito a dispiegarsi.

Star Wars: trailer pubblicitario di Shatterpoint 02:27 Le prime cose da fare nella realtà virtuale, parte terza Oggi 9:39

La nave mercantile di Northrop Grumman è stata varata lunedì 7 novembre, trasportando 8.200 libbre di carico alla Stazione Spaziale Internazionale. Sulla strada per la stazione spaziale orbitante, tuttavia, il La capsula del Cygnus non riesce a diffondersi Uno dei due pannelli solari, che raccolgono energia per il suo viaggio nello spazio. Northrop Grumman raccoglie dati sulla distribuzione del secondo array e lavora a stretto contatto con la NASA. Ha scritto In un post sul blog lunedì.

Nonostante abbia un sistema solare completamente esposto, la navicella spaziale Cygnus è arrivata sana e salva alla Stazione Spaziale Internazionale mercoledì alle 5:20 ET, secondo la NASA. Post sul blog. Quando la capsula cargo si è avvicinata alla stazione, l’astronauta della NASA Nicole Mann l’ha usata Canadarm 2. braccio robotico Prendere il veicolo e manovrarlo verso il porto di attracco della stazione. Questo è Procedura standard per catturare Cygnus e non a seguito di anomalie del pannello solare.

Grafico che mostra la configurazione aggiornata della Stazione Spaziale Internazionale. Disegno : Nasa

Il braccio canadese di 55 piedi (17 m) presenta una “mano” che gli astronauti usano per tenere gli oggetti e persino la stessa Stazione Spaziale Internazionale. Dopo che Mann ha guidato il braccio robotico dall’interno della Stazione Spaziale Internazionale, i controllori di terra hanno preso il posto di guidare e agganciare la capsula al Modulo Modulo della stazione, la NASA Ha scritto.

G/O Media potrebbe ricevere commissioni *lightsaber hum* SabersPro For the Star Wars fan with everything.

These lightsabers powered by Neopixels, LED strips that run inside the blade shape that allow for adjustable colors, interactive sounds, and changing animation effects when dueling.

A reason for the malfunction has not yet been disclosed. “ To remain focused on the spacecraft’s arrival at the station, Northrop Grumman and NASA made the determination not to deploy the second solar array after initial attempts to deploy it were unsuccessful, ” the space agency said.

This is Northrop Grumman’s 18th resupply mission to the ISS as part of its Commercial Resupply Services contract with NASA, in which it delivers crew supplies, equipment, and science experiments to the orbiting station. The NG-18 Cygnus spacecraft was prende il nome da Sally Ridela prima donna americana ad arrivare Spazio, un’impresa che ho compiuto nel 1983.

La capsula di ricarica ha fornito una varietà carico utile Include una stampante 3D per generare tessuto umano, un esperimento sulla coltivazione di piante nello spazio e i primi satelliti sviluppati da Uganda e Zimbabwe. La nave mercantile rimarrà attaccata alla Stazione Spaziale Internazionale fino a quando non prenderà fuoco Smaltimento nell’atmosfera terrestre a gennaio.

Di più: La webcam a medio infrarosso di Webb Telescope è tornata in piena attività dopo un allarmante problema tecnico