La navicella spaziale Lucy della NASA vola sopra la Terra nel primo anniversario del suo lancio in una missione per esplorare Giove

La navicella spaziale Lucy della NASA È passato sopra l’atmosfera terrestre questa mattina nel primo anniversario del suo lancio.

Sotto la Stazione Spaziale Internazionale – a sole 220 miglia sopra la superficie terrestre – stava passando attraverso satelliti e detriti e stava usando procedure per evitare una potenziale collisione.

Gli scienziati hanno anche dovuto tenere conto della resistenza atmosferica durante la progettazione del volo.

Il satellite è stato visibile per la prima volta agli osservatori del cielo nell’Australia occidentale prima di scomparire nell’ombra della Terra.

La missione di 12 anni, iniziata il 16 ottobre dello scorso anno, è la prima missione sugli asteroidi di Giove.

Gli asteroidi orbitano attorno al sole e sono alla stessa distanza di Giove.

La NASA ha detto che il primo soccorso alla gravità Metterà Lucy su un nuovo percorso per due anni, prima di tornare per un altro aiuto che darà a Lucy l’energia per attraversare la cintura principale degli asteroidi.

Lucy osserverà l’asteroide Donald Johansson prima di raggiungere gli asteroidi troiani.

La navicella supererà Euribate, Queta, Polimele, Leuco e Orus.

Il terzo assist gravitazionale di Lucy è mirato nel 2030 e lo manderà vicino alla coppia binaria dell’asteroide Patroclo-Minuitius nello sciame di asteroidi troiani.

L’agenzia ha indicato che utilizzerà Le foto di Lucy della terra e della luna Mentre volano per calibrare i loro dispositivi.