La navicella spaziale Mars Express ha finalmente ottenuto un aggiornamento per Windows 98

Gli ingegneri dell’Agenzia spaziale europea (ESA) si stanno preparando ad aggiornare Windows 98 su un orbiter su Marte. La navicella spaziale Mars Express è in funzione da oltre 19 anni e lo strumento Mars Advanced Radar for Subsurface Instrumentation and Ion Sounding (MARSIS) a bordo utilizza un software costruito con Windows 98. Fortunatamente per l’umanità e per il Pianeta Rosso, l’ESA non lo è aggiornare i propri sistemi a Windows ME.

Lo strumento MARSIS sul Mars Express dell’ESA è stato fondamentale per la scoperta Un’enorme falda acquifera sotterranea per acque sotterranee liquide sul Pianeta Rosso nel 2018. Questo nuovo importante aggiornamento del software “gli consentirà di vedere sotto la superficie di Marte e della sua luna Phobos in modo più dettagliato che mai”. Secondo l’Agenzia spaziale europea. L’agenzia ha originariamente lanciato Mars Express nello spazio nel 2003 come prima missione sul Pianeta Rosso e ha trascorso quasi due decenni esplorando la superficie del pianeta.

MARSIS utilizza onde radio a bassa frequenza che rimbalzano sulla superficie di Marte per cercare l’acqua e studiare l’atmosfera del pianeta rosso. L’antenna da 130 piedi del dispositivo è in grado di cercare tre miglia sotto la superficie di Marte e gli aggiornamenti del software miglioreranno la ricezione del segnale a bordo e l’elaborazione dei dati per migliorare la qualità dei dati inviati sulla Terra.

“Abbiamo affrontato una serie di sfide per migliorare le prestazioni di MARSIS”, spiega Carlo Nina, un ingegnere software di Enginium che sta aiutando l’ESA con l’aggiornamento. “Non da ultimo perché MARSIS è stato originariamente costruito più di 20 anni fa, utilizzando un ambiente di sviluppo basato su Microsoft Windows 98!”

L’Agenzia spaziale europea (ESA) e gli operatori dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) si sono affidati alla tecnologia per archiviare molti dati ad alta risoluzione sullo strumento MARSIS, ma riempie rapidamente la memoria interna. “Ignorando i dati che non ci servono, il nuovo software ci consente di eseguire MARSIS per cinque volte il tempo ed esplorare un’area molto più ampia ad ogni passaggio”, afferma Andrea Cicchetti, Direttore operativo MARSIS dell’INAF. Il nuovo programma ci aiuterà a studiare queste regioni in modo più rapido e approfondito ad alta risoluzione e confermerà se ospitano nuove fonti d’acqua su Marte. È davvero come avere uno strumento nuovo di zecca a bordo del Mars Express quasi 20 anni dopo il suo lancio”.

L’ESA non ha dettagliato il software esatto a cui viene aggiornato MARSIS, ma è improbabile che il team abbia aggiornato la sua CPU e abilitato TPM 2.0 nel BIOS per installare Windows 11. Giusto?