La NBA annuncia il programma delle semifinali della Eastern Conference dei Pacers contro i Knicks

La NBA ha annunciato il programma delle prime quattro partite delle semifinali della Eastern Conference dei Pacers contro i New York Knicks. L'Indiana, sesta testa di serie, ha sconfitto il Milwaukee, terza testa di serie, in sei partite per avanzare al secondo turno dei playoff NBA, mentre i Knicks, seconda testa di serie, hanno eliminato Philadelphia, settima testa di serie, in sei partite nella loro serie.

Gara 1 è prevista per lunedì 6 maggio al Madison Square Garden alle 19:30 ET e sarà trasmessa a livello nazionale su TNT. I Knicks ospiteranno anche Gara 2 mercoledì 8 maggio alle 20:00 ET (anche su TNT).

La serie si sposterà poi a Indianapolis, con i Pacers che ospiteranno Gara 3 alla Gainbridge Fieldhouse venerdì 10 maggio alle 19:00 ET. Il Blue & Gold ospiterà anche Gara 4 domenica 12 maggio alle 15:30 ET. Gara 3 sarà trasmessa su ESPN, mentre Gara 4 sarà trasmessa su ABC.

Date e orari dei Giochi 5, 6 e 7 sono ancora indefiniti.

I biglietti per una partita singola per le partite 3, 4 e 6 al Gainbridge Fieldhouse saranno in vendita venerdì 3 maggio alle 16:00 ET. I fan possono visitare Pacers.com/Playoffs per acquistare i biglietti, iscriversi per l'accesso esclusivo alla prevendita e assicurarsi i posti per i playoff effettuando un deposito sul piano dell'abbonamento stagionale 2024-25.

Il programma completo della serie del primo turno è elencato di seguito.

Programma della serie: #6 Indiana contro #2 New York