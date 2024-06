La NFL elimina la scelta del quinto round dei Falcons 2025, multando il club di $ 250.000 per aver violato la politica anti-manomissione

La NFL ha spiegato in una nota: “Mentre la politica consente ai club di gestire e negoziare tutti gli aspetti del contratto di un giocatore della NFL con l’agente autorizzato di qualsiasi potenziale agente libero senza restrizioni durante il periodo di negoziazione di due giorni, qualsiasi contatto diretto tra loro è proibito. “Qualsiasi giocatore e un dipendente o rappresentante del club discutono dell’organizzazione del viaggio o di altre questioni logistiche che il club riconosce si siano verificate in relazione a questi tre giocatori.”

“Siamo lieti che questa revisione sia competitiva”, hanno affermato i Falcons in un comunicato della squadra. “Abbiamo collaborato pienamente con la lega e con la sua revisione, e apprezziamo il rigore della lega. Come facciamo in ogni processo, rivedremo il modo in cui operiamo e cercheremo modi per migliorare”.