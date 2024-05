La NFLPA sta finalizzando una proposta per rivedere il programma di allenamento offseason

L’attuale programma di esercizi fuori stagione, che viene negoziato collettivamente, è un programma volontario di nove settimane fuori stagione diviso in tre fasi, che includono riunioni (Fase I), esercitazioni individuali sul campo (Fase II) e squadra organizzata attività (Fase III). ). Le squadre possono condurre un minicampo obbligatorio per i veterani durante la Fase Tre.

Secondo Pelissero, la NFLPA si è consultata con esperti medici e prestazionali per trovare una soluzione per ridurre gli infortuni e aumentare i tempi di recupero dei giocatori. Secondo la potenziale proposta, il lavoro in classe virtuale sarebbe ancora consentito in primavera, ma nessuna pratica fino al campo.