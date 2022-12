La Nigeria limita i prelievi bancomat a $ 45 al giorno per pagare in valuta digitale

La Nigeria inizierà presto a limitare i prelievi bancomat a soli $ 45 al giorno come parte di una campagna per avvicinare il paese economia senza contanti.

La politica – che si applicherà anche alle banche e ai cashback sugli acquisti – segue il lancio Un paese dell’Africa occidentale Banconote di nuova concezione per controllare l’offerta di moneta.

Il Banca centrale nigeriana Prelievi di contanti settimanali limitati a 100.000 naira ($ 225) per gli individui e 500.000 naira ($ 1.124) per le aziende, con spese di elaborazione richieste per accedervi di più.

Quando la politica entrerà in vigore a gennaio, gli sportelli automatici non erogheranno più i tagli elevati della Nigeria di 1.000 naira ($ 2,25) e 500 naira ($ 1,10), mentre anche i prelievi da bancomat e terminali POS saranno limitati a 20.000 naira ($ 45) al giorno.

Segreti militari nigeriani, aborti forzati di 10.000 donne in lotta contro Boko Haram: rapporto

Haruna Mustafa, direttore della supervisione bancaria della banca, ha affermato che i prelievi di contanti possono essere consentiti “in circostanze di forza maggiore, non più di una volta al mese”.

I responsabili politici affermano che i limiti di prelievo e le recenti iniziative monetarie della banca centrale porteranno più persone nel sistema bancario e ridurranno l’accaparramento di valuta, i flussi illeciti e l’inflazione.

Brave esplode nel parlamento senegalese dopo che un avvocato si imbatte nel college femminile

Ma altri analisti temono che l’iniziativa possa danneggiare le transazioni quotidiane effettuate da individui e aziende, data l’inaffidabilità dei pagamenti digitali in Nigeria.

L’economia nigeriana fa molto affidamento sul “settore informale” – attività al di fuori del quadro legale e della regolamentazione del governo come l’agricoltura, il commercio di strada, il mercato e il trasporto pubblico. In questo settore, dove lavora la maggior parte dei nigeriani, di solito si preferisce il contante per le transazioni poiché molti non hanno conti bancari.

Clicca qui per l’app FOX NEWS

Solo il 45% degli adulti in Nigeria ha conti con istituti finanziari regolamentati, secondo la Banca Mondiale. In assenza di conti bancari, i terminali POS sono emersi come una delle aree di inclusione finanziaria in più rapida crescita nel paese.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.