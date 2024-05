La nostra unica missione su Venere potrebbe essere appena arrivata

Agenzia spaziale giapponese JAXA, confermato mercoledì Ha perso il contatto con la sua navicella spaziale Akatsuki in orbita attorno a Venere.

L’agenzia spaziale ha affermato nel suo aggiornamento di non essere riuscita a stabilire il contatto alla fine di aprile perché la navicella spaziale aveva avuto difficoltà a mantenere la sua posizione. Ciò probabilmente significa che c’è una sorta di problema di propulsione con la navicella spaziale che le impedisce di puntare verso la Terra.

L’agenzia aggiunge: “Da allora abbiamo attuato diverse misure per ripristinare il servizio, ma non sono ancora state effettuate comunicazioni”. “Stiamo attualmente lavorando per ripristinare le comunicazioni.” La Japan Aerospace Exploration Agency ha aggiunto che annuncerà eventuali ulteriori misure una volta presa la decisione.

La potenziale perdita della navicella spaziale Akatsuki, una sonda relativamente piccola da 320 kg con una massa leggermente più grande di una lavastoviglie, sarebbe notevole per diversi motivi. In primo luogo, segnerebbe la fine di una missione coraggiosa che ha superato un grave fallimento avvenuto dieci anni fa per entrare in orbita attorno a Venere. In secondo luogo, significherebbe perdere l’unica navicella spaziale umana attualmente in orbita attorno a Venere.

Guasto in orbita

La missione Akatsuki è stata lanciata a bordo di un razzo H2-A nel 2010 ed è stata la prima missione interplanetaria del Giappone in più di un decennio dopo la fallita missione di Nozomi su Marte. Ma dopo aver raggiunto l’orbita, il motore principale della navicella non è riuscito ad abbassare con successo la sua orbita. Il motore bruciò per circa tre minuti anziché 12, lasciando la navicella in orbita attorno al Sole invece che a Venere.

annuncio

Nel corso del tempo, i pianificatori delle missioni giapponesi hanno sviluppato una nuova opzione per entrare in orbita attorno al pianeta. Il motore principale non funzionava e per ridurre la massa della navicella gettarono in mare 65 kg di ossidante. Con la massa ridotta del velivolo, gli operatori pianificarono di utilizzare i quattro motori di controllo dell’Akatsuki alimentati da idrazina per inserire il velivolo in un’orbita ellittica attorno a Venere.

Alla fine il piano ha funzionato. La navicella spaziale è stata posizionata in un’orbita di 10 giorni attorno al pianeta, con il suo avvicinamento più vicino a circa 400 chilometri. Ciò ha consentito agli scienziati di iniziare a raccogliere dati nel 2016 sul pianeta e sulla sua atmosfera. Nel 2018 la vita della missione è stata prolungata e ha continuato a raccogliere dati fino alla primavera di quest’anno.

Occhi solo su Venere

Akatsuki è l’unica navicella spaziale attualmente operativa su Venere. Due sonde solari, una costruita dalla NASA e l’altra dall’Agenzia spaziale europea, volano a intermittenza attorno a Venere per ricevere assistenza gravitazionale, ma non studiano il pianeta in modo significativo. A parte questo, siamo ignari degli eventi del pianeta più vicino alla Terra nel nostro sistema solare.

Ci sono sei missioni in fase di sviluppo, ma non è stata fissata alcuna data di lancio specifica per la fine di questo decennio.

Inoltre, c’è un veicolo spaziale in viaggio verso Venere, l’ambizioso veicolo spaziale europeo BepiColombo. Lanciato nel 2018 con un costo di missione di 2 miliardi di dollari, c’è molto da fare sul veicolo spaziale. Tuttavia, ci sono dubbi su BepiColombo dopo che il suo sistema di propulsione elettrica solare non è riuscito a funzionare a piena capacità. Due settimane fa uno dei responsabili della navicella aveva detto ad Ars che stavano ancora studiando la fattibilità di raggiungere l’orbita attorno a Venere con questa spinta ridotta.

Speriamo che le risposte a questa domanda e al destino finale dell’Akatsuki arrivino presto.