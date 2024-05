La nuova D-Lux 8 di Leica arriva alla moderna festa “inquadra e scatta”.

Molti dei prodotti di punta di Leica hanno prezzi premium (Allegato A: SL3 per $ 7.000). Ma con la D-Lux 8, l’azienda continua la sua linea di inquadrature “a basso costo”. Il nuovo modello arriva in un momento di crescente popolarità di fotocamere eleganti e facili da usare con qualità dell’immagine cinematografica, come la Fujifilm X100VI e la Ricoh GR III.

In questo momento, prodotti come la nuova Panasonic Lumix S9 stanno prendendo di mira la Fujifilm X100VI da $ 1.599, e la nuova D-Lux 8 sembra unirsi alla mischia ora che sta diventando più costosa. Con il suo obiettivo primario fisso e la ricercata simulazione cinematografica, la X100V è diventata una sensazione su TikTok e ha ricevuto molta attenzione da parte di utenti di fotocamere alle prime armi e hobbisti che potrebbero anche voler scattare splendide foto con un look vintage.

A prima vista, la D-Lux 8 sembra esattamente come la 7, ma con una finitura completamente nera e un rivestimento in pelle per la linea di fotocamere Q full frame Leica. Leica vende anche nuovi accessori in diversi colori per la D-Lux 8, tra cui impugnature, cinghie da trasporto, cinturini da polso e protezioni in pelle. Viene fornito con un flash collegato nella confezione, come il suo predecessore. Sembra anche avere lo stesso display da 3 pollici e sensore di immagine di origine Panasonic e probabilmente supporterà la stessa registrazione video 4K/30p.