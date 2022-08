La nuova esclusiva Apple Tom Hanks è un gioco di prova per Apple Arcade

Hanx101 Curiositàun gioco a quiz narrato dall’attore Tom Hanks, diventerà presto uno dei giochi disponibili esclusivamente sul servizio di abbonamento Apple Arcade (Attraverso diverso). Nonostante il nome, non è un gioco pensato per farti domande sulla carriera di Hanks… Comunicato stampa dello sviluppatore del giocoBlueline Studios afferma che conterrà “decine di migliaia di domande” su argomenti come storia, matematica, geografia e cibo. (Spero che il gruppo successivo contenga almeno una domanda su una scatola di cioccolatini.)

Il gioco includerà una modalità competizione testa a testa, una modalità squadra e una modalità “Hanx101” in cui apparentemente stai cercando di ottenere un punteggio elevato rispondendo a 101 domande. Apparentemente ci saranno anche “formati unici come ‘Word Jam’ e ‘I Spy’, anche se i materiali di marketing per il gioco sembrano lasciare come sembrerà una domanda aperta. Il lancio del gioco è previsto per venerdì 2 settembre”.

Sarò onesto, questo mi sembra un progetto molto strano. Prima di tutto c’è il nome; azzurro Sito ufficiale Specificamente per i modelli di gioco Hanx101 Curiosità Senza spazio tra Hanx e 101, mentre il menu Apple Arcade ha spazio. In secondo luogo, è commercializzato come “un modo per Tom di condividere il suo amore e la sua passione per le curiosità con i suoi fan, i giocatori occasionali, i fan delle curiosità e te”. Non avevo idea che fosse un cattivo così meschino.

Non che essere strani sia una brutta cosa. Come ho detto prima, ci proverò totalmente. Ed è bello vedere Apple sperimentare i tipi di progetti in arrivo su Arcade. Solo negli ultimi mesi il servizio è stato acquisito cucinare mamma E il Frogger Giocattoliinsieme a seguito di Jetpack Joyrideun Gioco di corse di kart con Hank HillE un porto famigerato simulatore di capra.

Hanks non è estraneo alla creazione di contenuti per i servizi Apple; ci sono le stelle pulsare E il Levrierodue film presentati in anteprima su Apple TV Plus.