La nuova Ford Mustang è una buona muscle car vecchio stile

(Nastro: F) La Mustang di settima generazione è stata presentata al Detroit Auto Show alla fine di mercoledì. L’auto sportiva è all’altezza del suo patrimonio di marca.

Questo non dice niente. Ogni nuova Mustang ha molto per cui vivere. È un’icona americana di 60 anni. The Green Machine ha anche avuto un ruolo da protagonista in “Bullitt”. Steve McQueen al volante. Oggi esiste anche un modello alimentato a batteria, e Mach Eche ha abbandonato gli showroom a decine di migliaia dopo il suo lancio alla fine del 2020.

Ford prevede di assicurarsi il posto di questa versione nel Mustang Pantheon durante le sue gare. “Torneremo di nuovo a Le Mans con la Mustang”, ha detto il CEO di Ford Bill Ford all’evento di lancio della sua azienda. (Film Ford vs.)





Ferrari

E il

Naturalmente, i dettagli della prima esperienza di Ford a Le Mans.)

Il nuovo modello funziona a benzina ed è equipaggiato con il suo classico motore V-8 da 5 litri in grado di produrre fino a 500 cavalli aspirati e passare da zero a 60 mph in 4 stupefacenti secondi.

E per quei conducenti che vogliono il controllo, o almeno un senso di controllo, Ford offre l’auto con un cambio manuale a sei marce.

C’è anche qualcosa di più attento all’ambiente… o al risparmio di gas. Ford vende l’auto con un motore più piccolo da 2,3 litri con un turbocompressore chiamato EcoBoost. I turbocompressori aiutano a fornire più potenza utilizzando meno gas.

Non pensare che la Mustang non sia high-tech, solo a causa del suo motore classico e dell’opzione del cambio. Ci sono molti miglioramenti digitali, dall’assistenza alla guida avanzata e modalità di guida personalizzabili agli aggiornamenti software over-the-air e persino un interruttore di accensione che consente al proprietario di riavviare il motore da remoto.

Ora, una parola sul design dell’auto. Ricorda le proporzioni del tetto e della coda Barone– solo un po’ – da





Ferrari



(etnico) Roma. La griglia anteriore è più grande e più goffrata, ricordando agli acquirenti una Mustang dei tempi passati. La versione GT da 5 litri ha anche una presa d’aria.

“Sia l’EcoBoost che la Mustang GT hanno spunti stilistici unici che mantengono le promesse delle prestazioni della Mustang”, ha affermato Christopher Walter, direttore del design della Ford Mustang, in una dichiarazione.

Gli investitori possono entusiasmarsi con gli acquirenti di auto. La Mustang vende ancora bene, ma Ford ha visto diminuire le vendite del modello a gas. Il nuovo design e le caratteristiche dovrebbero aiutare a battere il gas.

Negli Stati Uniti, Ford ha venduto circa 52.000 Mustang a benzina Nel 2021in calo rispetto a quasi 61.000 Mustang vendute nel 2020. Quest’anno, Ford ha venduto circa 33.000 Mustang a benzina, in calo rispetto a circa 38.000 nello stesso periodo del 2021.

Nell’ultimo anno, la casa automobilistica ha visto diminuire le sue vendite complessive. Le vendite negli Stati Uniti sono state pari a 1,91 milioni di veicoli, in calo rispetto ai 2,04 milioni di veicoli consegnati nel 2020.

Una nuova Mustang potrebbe essere una piccola spinta allo stock e Ford potrebbe utilizzare tutto l’aiuto possibile. Il titolo è sceso di quasi il 30% quest’anno. Il



Standard & Poveri 500

E il



Media industriale del Dow Jones

Sono diminuiti rispettivamente del 17% e del 14%.

La perdita riflette le legittime preoccupazioni degli investitori. Sono contenti della formazione Ford, ma non riescono a farla franca con tutto ciò che deriva da un’inflazione più elevata, in particolare tassi di interesse più elevati.

L’inflazione ha il potenziale per esercitare pressioni sui margini di profitto attraverso l’aumento dei costi. La maggior parte delle auto viene acquistata con finanziamento. I prezzi più elevati minacciano la domanda di auto nuove aumentando i premi mensili delle auto.

La verità: Ford è ancora tra una roccia e un luogo duro, anche con la sua nuova ed elegante Mustang.

Scrivi ad Al Root all’indirizzo allen.root@dowjones.com