La nuova fuga di notizie di Apple rivela uno shock di prezzo per l’iPhone 15

Aggiornamento 09/01 di seguito. Questo post è stato originariamente pubblicato il 7 gennaio

I prezzi di iPhone 15 stanno aumentando, Non giù, come ampiamente previstoSecondo le ultime indiscrezioni. In una mossa che sicuramente sconvolgerà i fan di Apple a corto di soldi.

scrivere a ComerisolvereIl prolifico leaker anonimo LeaksApplePro aggiunge credibilità alle affermazioni della scorsa settimana secondo cui Apple avrebbe fatto proprio questo Modelli di iPhone 15 a un prezzo “forte”.. La grande differenza è che l’aggressione avrebbe dovuto significare prezzi più bassi per iPhone 15 e iPhone 15 Plus Invertire le vendite deludenti. Invece, LeaksApplePro afferma che Apple renderà l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 UItra ancora più difficili.

Il concetto di iPhone 15 Ultra con bordi piatti si basa su perdite alienartist3d

“Se le vendite dell’iPhone 14 Plus sono così negative, cosa intende fare Apple con l’iPhone 15 Plus in modo che non accada la stessa cosa? La risposta è semplice: niente”, spiega il leaker. Apple lancerà l’iPhone 15 Plus insieme agli altri tre modelli e non cambierà rispetto a quanto già previsto. Il prezzo sarà lo stesso, il volume sarà lo stesso e così via. Quello che Apple farà è aumentare le vendite aumentando il prezzo dell’iPhone 15 Pro”.

Se vero, questa mossa scioccherà i fan di iPhone che li hanno già affrontati Significativi aumenti dei prezzi a livello internazionaleLeaksApplePro ritiene che questi cambiamenti siano ora destinati a interessare anche i clienti statunitensi.

“È qualcosa che ci si aspettava lo scorso anno che Apple ha deciso di non fare, ma l’aumento dei costi di produzione, l’inflazione e la riduzione dei margini di profitto stanno davvero iniziando a farsi sentire”, aggiunge il leaker.

Aggiornamento 01/09: LeaksApplePro mi ha contattato per avvertirmi che è improbabile che gli aumenti dei prezzi di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra siano limitati agli Stati Uniti. Chiarire che i precedenti aumenti di prezzo dell’iPhone a livello internazionale “erano dovuti alle fluttuazioni valutarie, non perché Apple avesse appena deciso di renderlo più conveniente in quei paesi”.

In breve: Apple potrebbe non vedere gli aumenti dei prezzi che ha in Europa, Asia, Sud America e Australia con aumenti dei prezzi. Questo nonostante la forza del dollaro USA che ha spinto i prezzi della gamma iPhone 14 in quei paesi del 10-20%. Pertanto, l’aumento del prezzo calcolato, afferma LeaksApplePro, si aggiungerà agli adeguamenti dei prezzi per le fluttuazioni valutarie.

Per mettere questo nel contesto, c’è stato un aumento medio del prezzo di € 170 ($ 182) per i modelli di iPhone 14 Pro in Europa, quindi un aumento pianificato di circa € 100 ($ 107) per l’iPhone 15 Pro lascerebbe l’acquirente medio europeo ( che ha aspettato due cicli di rilascio per l’aggiornamento), ha pagato quasi $ 300 in più per l’iPhone 15 Pro rispetto all’iPhone 13 Pro. Anche se è distribuito sul costo di un contratto di due anni, questo inizia a farsi vedere.

È probabile che Apple iPhone 15 Ultra abbia una doppia fotocamera frontale – rendering del concetto alienartist3d

Se fosse vero, sarebbe un modo brutale per Apple di affrontare quello che molti hanno visto come il più grande problema dell’iPhone 14 Plus: la sua proposta di valore. Per soli $ 100, gli acquirenti di iPhone 14 Pro ottengono materiali di costruzione di qualità superiore, un sistema di fotocamere migliore, un display superiore (con Dynamic Island) e prestazioni più veloci. Con un contratto di trasporto di 2-3 anni, l’esborso extra è trascurabile.

Per molti versi, questo è il classico Apple: risolvere i problemi, ma solo alle sue condizioni. I modelli di iPhone 14 Plus non erano molto costosi e i modelli di iPhone 14 Pro erano discreti. È inoltre in linea con la strategia più ampia dell’azienda per rendere le versioni Pro di iPad, MacBook e Mac significativamente più costose rispetto ai modelli standard.

Il risultato è un prezzo che creerebbe un divario di prezzo di $ 300 tra modelli professionali e non professionali della stessa dimensione:

iPhone 15 – da $ 799

iPhone 15 Plus – da $ 899

iPhone 15 Pro – da $ 1.099

iPhone 15 Ultra – da $ 1.199

A causa della chiusura dell’ecosistema Apple e delle voci di aggiornamenti illuminanti per iPhone 15 Ultra (incl. Costruzione in titanio E Doppia fotocamera frontale), dovrebbe dimostrare l’attrattiva del dominio nel suo complesso. Inoltre, molti sosterrebbero che solo Apple potrebbe risolvere il problema delle vendite aumentando i prezzi.

Ben giocato, Apple. Ho giocato con distinzione.

