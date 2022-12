La nuova fuga di notizie di Apple rivela uno shock di prezzo per l’iPhone 15

Aggiornamento 11/12 di seguito. Questo post è stato originariamente pubblicato l’8 dicembre

Le perdite di iPhone 15 sono già state rivelate I piani ambiziosi di Apple per gli smartphone di nuova generazione. Ma nuove informazioni ora dicono che quelle ambizioni hanno un prezzo pesante.

lavoro con come risolvereun influente insider del settore perdite Ha rilasciato un carico di informazioni sul nuovo iPhone 15, inclusi aumenti di prezzo che probabilmente sconvolgeranno gli acquirenti statunitensi.

Il concetto di iPhone 15 Ultra con bordi piatti si basa su perdite alienartist3d

Il mese scorso, un leaker ha rivelato che la lista dei materiali per l’iPhone 15 Ultra, il nuovo nome di Apple per i suoi modelli “Pro Max”, avrebbe Aumenta fino a $ 100. Ora LeaksApplePro afferma che l’iPhone 15 Ultra avrà un prezzo di $ 1.299, un aumento di $ 200 rispetto all’iPhone 14 Pro Max e il più grande salto generazionale nella storia dell’iPhone.

“L’iPhone sarà più costoso. Anche negli Stati Uniti. “Apple sta perdendo margini anno dopo anno. Gli alti costi di produzione e l’inflazione, che rende i soldi che l’azienda ha in banca inferiori al suo valore, alla fine hanno fatto traboccare il vaso.

LeaksApplePro afferma che “non conosciamo lo stato di altri dispositivi nel cluster”. Tuttavia, con un prezzo di partenza di $ 1.299 che vede potenzialmente l’iPhone 15 Ultra fino a $ 1.799 per il modello da 1 TB, questo avrà probabilmente un impatto significativo sul resto della gamma poiché ad Apple non piace avere un divario tra i prodotti nel stessa formazione.

Apple iPhone 15 Ultra reso sulla base di recenti indiscrezioni sui bordi curvi Saad Ismail

Il rovescio della medaglia, l’iPhone 15 Ultra ti darà di più per i tuoi soldi. LeaksApplePro afferma che l’iPhone 15 Ultra verrà fornito con un minimo di 256 GB (il doppio dell’attuale punto di ingresso di 128 GB), alleviando parte del dolore dell’aumento dei prezzi.

Inoltre, il passeggero ribadisce che il nuovo modello arriverà con esso Doppia fotocamera frontaleE il USB-C con Thunderbolt 4 (40 Gbps) Sostituirà la porta Lightning con velocità USB 2.0 (480 Mbps / 0,48 Gbps) e “sarà realizzata in titanio” – qualcosa che viene fornito con Grande robustezza e prezzo maggiorato.

Aggiornamento 12/10: parlami, LeaksApplePro ha fornito ulteriori informazioni sull’uso del titanio da parte di Apple nella gamma iPhone 15. A seguito di una recente fuga di notizie da ShrimpApplePro, ShrimpApplePro recentemente annunciato da Apple, ShrimpApplePro Titanio per tutti i modelli di iPhone 15Non solo l’iPhone 15 Ultra, LeaksApplePro afferma che questo è categoricamente errato.

“Non è vero”, sostiene LeaksApplePro, dicendo che sarà “solo Ultra (forse 15 Pro ma sicuramente non 15 e 15 Plus).”

Dato il costo del titanio, questo ha senso. Dal momento che è 3-4 volte più resistente dell’acciaio inossidabile utilizzato nell’iPhone 14 Pro e Pro Max, alcuni sostengono che ciò riduce i prezzi in quanto sarebbe necessario meno per realizzare una custodia altrettanto resistente, se non più forte.

Il problema con questo argomento è che il titanio ha attualmente un prezzo $ 35-50 al kgPer $ 1-1,50/kg per l’acciaio inossidabile. È un’enorme differenza e lo mette decisamente fuori dalla portata degli iPhone standard.

In quanto tale, a mio parere, la domanda diventa più se Apple complicherà la sua catena di fornitura con tre diversi materiali del telaio (alluminio per i modelli standard, acciaio inossidabile per iPhone 15 Pro e titanio per iPhone 15 Ultra), o bastone con due. Ciò significherebbe probabilmente un aggiornamento all’acciaio inossidabile per i modelli standard, poiché è improbabile che il downgrade dell’iPhone 15 Pro sia un’opzione.

Aggiornamento 12/11: LeaksApplePro è tornato oggi con ulteriori informazioni.

Innanzitutto, l’insider ha risposto alla mia domanda sulla scelta dei materiali del telaio da parte di Apple. È interessante notare che la risposta è che attualmente Apple prevede di utilizzarli tutti e tre: l’alluminio per i due modelli standard di iPhone 15, l’acciaio inossidabile per l’iPhone 15 Pro e il titanio sarà riservato all’Ultra.

LeaksApplePro aggiunge l’avvertimento: “Questo è ciò che sappiamo ora”. È giusto, visto quanto è avanti la gamma di iPhone 15 nel suo ciclo di sviluppo, ma è interessante vedere l’azienda aggiungere questa complessità alla sua catena di fornitura.

In secondo luogo, LeaksApplePro afferma che è molto probabile che le doppie fotocamere frontali trapelate ripetutamente siano un’esclusiva di iPhone 15 Ultra.

Sospetto che ciò non sia solo dal punto di vista dei costi, ma molto probabilmente dovuto alle dimensioni fisiche. Dynamic Island occupa già molto spazio sul display da 6,1 pollici dell’iPhone 14 Pro. L’aggiunta di una seconda fotocamera non lascerà quasi spazio per altre icone, molte delle quali (ora, segnale cellulare/WiFi, notifiche, ecc.) sono considerate essenziali dagli utenti.

In confronto, la seconda fotocamera è un’aggiunta di lusso. Al contrario, l’iPhone 15 Ultra da 6,5 ​​pollici può ospitare la fotocamera e contenere lo stesso numero di icone dell’iPhone 15 Pro. Resta da vedere se Apple ingrandirà lo schermo per essere all’altezza del nome Ultra e dei suoi concorrenti Android.

E un ultimo grande pensiero: “Apple sta prendendo in considerazione un solo colore per l’iPhone 15 Ultra, ed è lo stesso colore dell’Apple Watch Ultra [silver]. Non so se questo sarà l’unico colore disponibile a settembre o se ce ne saranno altri, ma ad oggi nessuna delle mie fonti ha visto alcun colore diverso dallo stesso colore dell’Apple Watch Ultra”.

Sì, l’iPhone 15 Ultra sembra destinato a spingere i prezzi dell’iPhone più in alto che mai, ma sembra anche lo smartphone più eccitante e ambizioso che Apple abbia lanciato da anni.

