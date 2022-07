La nuova perdita di Apple rivela la sorpresa del lancio di iPhone 14

Mancano solo due mesi alla gamma di iPhone 14 di Apple, mentre le perdite hanno rivelato tutto dai loro telefoni Capacità della batteria per me Possibili aumenti di prezzoun dettaglio sorprendente è stato trascurato: un nuovo nome.

A settembre, Apple dovrebbe annunciare una versione meno costosa di iPhone 14 Pro Max, che è stato ampiamente ritenuto essere chiamato “iPhone 14 Max”. Ma un rapporto dettagliato sulla catena di approvvigionamento da parte di un analista omdiausa un nome molto più ragionevole.

La gamma di iPhone 14 di Apple si basa su diverse perdite e con il presunto nome di iPhone 14 Max. Tutto quanto



Rompendo con le fughe di notizie finora, David Hsieh, direttore senior della ricerca presso Omdia, si riferisce al nuovo dispositivo (e alla sostituzione dell’iPhone 13 Mini) come “iPhone 14 Plus”. Questo ha molto senso. Si rifà al precedente marchio Apple del suo telefono più grande e crea una demarcazione più ampia tra i due modelli da 6,7 ​​pollici.

Inoltre, anche il nome “Max” è problematico. La versione massima di qualsiasi dispositivo indica che precede al meglio la sua dimensione fisica, quindi affermazioni come “al massimo”. Le connotazioni di “plus” non sono molto estreme, “plus size” è un’associazione di vecchia data e la parola si riferisce a “più” piuttosto che a meglio. Questa sarebbe una soluzione migliore, dal momento che i modelli standard di iPhone 14 ne perderanno la maggior parte Aggiornamenti principali di iPhone 14 Pro.

L’ultimo marchio di Apple mostra anche il desiderio di mantenere il Max riservato all’hardware premium. In ordine crescente, la gamma M1 (e presto M2) è composta da:

m 1

M1 Pro

M1 max

M1 Ultra

Max si trova sopra il Pro. Sì, il marchio Apple è sempre stato criticato per aver creato confusione (non guardare oltre “Versione Apple Watch‘), ma la versione per iPhone 14 Max è più economica e più lenta dell’iPhone 14 Pro sarebbe strano anche per gli standard Apple.

Ad aggiungere ulteriore peso al linguaggio di Hsieh sono i dettagli del rapporto Omdia, che suddivide i fornitori di componenti per iPhone, la distribuzione delle forniture e i volumi degli ordini nei prossimi due anni. In contrasto con questo c’è l’enorme numero di leaker di alto profilo che parlano da mesi dell’iPhone 14 Max. Sarebbe una sorpresa per loro sbagliare così vicino al lancio, ma Di certo non senza precedenti.

Sì, ci sono domande più grandi sulla gamma di iPhone 14, incluso Capacità della batteria che aprono gli occhiE il Differenze della fotocamera E il Divario tra i segmenti di generazione – ma per Apple, ricevere i messaggi su questi telefoni è fondamentale. E tutto inizia con un nome.

