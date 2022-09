La nuova perdita di Apple rivela lo shock del lancio di iPhone 15

Aggiornamento 09/18 di seguito. Questo post è stato originariamente pubblicato il 15 settembre

La gamma di iPhone 14 di Apple offre una novità controversa: è la prima gamma di iPhone ad essere rilasciata con diverse generazioni di chipset. Molti credono che questo sia stato un evento unico, a causa di Carenza di chip globalema la prima perdita di iPhone 15 ha in serbo uno shock.

Sì, l’iPhone 14 ha solo una settimana, ma Apple ci lavora da anni e un nuovo rapporto di Nikki Asia Afferma che la società ha già deciso di limitare il chip A17 di prossima generazione a iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. E questo è più importante di quanto non fosse per la linea di iPhone 14.

iPhone 14 Pro Max e iPhone 14 Pro di Apple mela

Mentre Differenze di prestazioni tra A15 e A16 Piccolo, ed entrambi superano la concorrenza, rendendo le differenze meno significative. Il vero aspetto negativo è la mancanza di un notevole miglioramento della durata della batteria dell’A16, ma sembra destinato a cambiare con l’A17.

Secondo Nikkei, l’A17 sarà il primo chip a 3 nm di Apple dopo aver utilizzato le varianti a 5 nm di A14, A15 e A16. Questa è una tecnologia all’avanguardia che, rispetto ai suoi predecessori, consente all’A17 a 3 nm di funzionare più velocemente, più fresco e con un consumo energetico inferiore. Sì, questo è il primo chip in quattro anni a offrire prestazioni e durata della batteria significative anno dopo anno, ma solo per acquirenti professionisti.

“Apple probabilmente utilizzerà i diversi livelli di tecnologia di produzione per introdurre differenze maggiori tra i modelli premium e non premium”, spiega Dylan Patel, analista senior presso Semianalysis, parlando con Nikkei.

Aggiornamento 17/09: nonostante sia stato spedito ai clienti solo ieri, il primo smontaggio di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max è stato completato, fornendo inavvertitamente dettagli chiave dell’iPhone 15.

Eseguito da un utente di YouTube wikihomeTuttavia, lo smontaggio rivela che entrambi i modelli di iPhone 14 Pro sono dotati del modem Qualcomm X65. Rispetto all’X60 dell’iPhone 13, supporta bande più ampie nello spettro 5G “mmWave” ad alta velocità e una migliore efficienza grazie alla tecnologia PowerSave 2.0 di Qualcomm. Annunciato anche di ritorno maggio 2021.

A causa del ritardo, si è ipotizzato che la linea di iPhone 14 potrebbe venire con l’ultimo “X70” di Qualcomm, che è stato annunciato a maggio 2022. Qualcomm afferma che l’X70 può raggiungere velocità di download e upload impressionanti rispettivamente di 10 Gbps e 3,5 Gbps, ma il vero titolo è l’affermazione dell’azienda secondo cui è il 60% più efficiente dal punto di vista energetico.

Con l’X60 e l’X65 che forniscono uno stile chiaro, l’X70 è ora un blocco della gamma iPhone 15. Inoltre, la combinazione dell’X70 e del chip A17 da 3 nm indica che questa gamma ha il potenziale per offrire una durata della batteria rivoluzionaria. gettare nel previsto Passa a USB-C per i modelli ProE il E sembra che il 2023 fornirà effettivamente alcuni dei fuochi d’artificio mancanti dai modelli del 2022.

Aggiornamento 18/09: Parla con me, lo specialista del display Ross Young ha rivelato che Apple porterà l’apertura a forma di pillola e la funzionalità “Dynamic Island” su tutti i modelli di iPhone 15. Il grande avvertimento è che Young non si aspetta ancora “ProMotion” 120Hz per venire /LTPO ai modelli standard di iPhone 15 perché “la catena di approvvigionamento non può supportarlo”.

Innanzitutto, la buona notizia. isola dinamica Ha rubato la scena al lancio di Apple iPhone 15 di questa settimana. Nella classica moda Apple, l’azienda ha trasformato il difetto fisico di un importante ritaglio con un software intelligente nel motivo più convincente per acquistare il modello iPhone 14 Pro. È fantastico, intuitivo e il miglior sistema di notifica e stato che gli iPhone abbiano mai avuto.

Portarlo su tutti i modelli di iPhone 15 è un gioco da ragazzi e chiunque rinunci ai prezzi di iPhone 14 Pro (tranne Stati Uniti e Cina, Aumento nella maggior parte dei paesi del mondo) Ora ha buone ragioni per saltare Jill.

In secondo luogo, le cattive notizie. I display ad alta frequenza di aggiornamento sono stati standard sui telefoni di punta e persino sui telefoni Android di fascia media da anni. Per Apple il rilascio di un iPhone 15 da $ 800 nel 2023 senza che ciò sembri insolito.

Young è andato a spiegalo Crede che il 2024 sia più probabile perché BOE, partner della catena di fornitura di Apple, sta gradualmente aumentando la produzione dei display LTPO che Apple utilizza in ProMotion. Data la sua impressionante esperienza, Young probabilmente ha ragione, ma non ho dubbi che Apple potrebbe riconfigurare i suoi requisiti della catena di approvvigionamento se volesse davvero offrire il vantaggio a tutti gli utenti.

Ad ogni modo, la continua esclusione di ProMotion ha molto senso strategicamente per Apple poiché sembra creare un divario crescente tra iPhone professionali e non professionali. Dopotutto, l’iPhone 14 ha già dimostrato che Apple è felice di lasciare i suoi modelli standard quasi invariati se raggiunge questo obiettivo.

Chipset Apple A16 esclusivo per iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro mela

C’è anche una motivazione per questa strategia: il costo. Patel stima un aumento dei costi di “almeno il 40% per la stessa area di silicio quando si passa ai chip a 3 nm della famiglia a 5 nm”. Suona tutto come la classica Apple: se vuoi il meglio, ce la faremo, ma dovrai pagare il premio.

E questa è in poche parole la nuova strategia “Pro” di Apple: continuare ad ampliare il divario tra dispositivi Pro e non Pro in tutte le categorie (iPhone, iPad, Mac e MacBook) per creare una divisione chiara e aumentare le vendite. È una tattica che sembra funzionare davvero. L’influente analista Ming Chi-Kuo Rapporti I preordini per i modelli di iPhone 14 Pro superano di gran lunga le loro controparti non professionali.

Nikki afferma che TSMC, Intel e Apple (non sorprende) hanno rifiutato di commentare le sue informazioni, ma cita tre diverse fonti di informazione. Il che suggerisce che dovremmo prenderlo sul serio.

insieme a USB-C si piega troppo Per i modelli di iPhone 15 Pro, gli iPhone di nuova generazione di Apple si stanno già prefigurando per essere ottimi dispositivi. Ma non sorprenderti se i loro prezzi lo riflettono.

