La nuova PlayStation Plus di Sony viene lanciata negli Stati Uniti con oltre 800 giochi

Quando Sony ha annunciato il nuovo software a livelli PlayStation Plus Torna a marzoPrometteva che la categoria Premium più costosa avrebbe incluso “fino a” 740 giochi da tutte e cinque le console PlayStation (e PlayStation Portable). Recentemente nell’ultimo mese, l’azienda aveva Ha rivelato solo poco più di 100 giochi che sarà incluso nel piano di abbonamento di prima classe.

Con il nuovo PlayStation Plus lanciato oggi negli Stati Uniti, ora possiamo vedere Catalogo completo dei titoli Sony mette a disposizione degli abbonati per il download e/o lo streaming. Tale elenco di lancio va ben oltre le promesse di Sony, inclusi quasi 400 giochi per PS4/PS5 (disponibili nella categoria “Extra” o superiore) e più di 460 giochi delle generazioni di console precedenti (disponibili nella categoria “Premium”).

In termini di giochi di ultima generazione, PlayStation Plus include 34 giochi che offrono anche una versione PS5 “migliorata”, insieme ad alcune esclusive PS5 come Indietro E il anime demoniache. Questo elenco include anche 27 giochi da “Ubisoft Plus Classics” Fornito dal principale editore di terze parti.

Nel frattempo, nel “Catalogo dei classici” per il livello premium, ci sono centinaia di giochi per PS3 disponibili solo tramite streaming live (che funzionano a 720p in un rapido test di Sam Machkovech di Ars). Molti giochi originariamente disponibili per altre console saranno disponibili anche per lo streaming tramite PS4, PS5 o PC a questo livello, oltre al download diretto su console.

I giochi PS1 disponibili su PlayStation Plus sembrano funzionare alla frequenza NTSC nativa di 60 Hz; Non sono versioni a 50 Hz più lente di PAL Disponibile in alcune altre regioni

Gli abbonati al livello premium hanno anche accesso a esperienze di gioco di due ore per giochi PS4 e PS5 selezionati. La disponibilità della versione di prova è molto limitata al momento, sebbene si estenda solo a 12 giochi, inclusi Film Cyberpunk 2077 E il Meraviglie di Tiny Tina.

I giocatori che non sono interessati ad accedere ai giochi scaricabili/in streaming possono comunque iscriversi al livello base limitato, che è quasi lo stesso della precedente offerta PlayStation Plus. Questo abbonamento annuale da $ 59,99 fornisce l’accesso a salvataggi cloud, multiplayer online e download di due giochi appositamente selezionati dalla libreria PS4/PS5.

Include anche tutti i nuovi livelli PlayStation Plus Accesso alla collezione PlayStation Pluscon accesso a 19 giochi classici per PS4 che possono essere giocati solo su console PS5.