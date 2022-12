La Nuova Zelanda vieta la vendita di tabacco alla prossima generazione

Cnn

–



La Nuova Zelanda ha approvato martedì in parlamento una storica legge antifumo, che vieta la vendita di tabacco a chiunque sia nato a partire dal 1° gennaio 2009.

Il divieto mira a impedire alle generazioni future di fumare e fa parte di un campo di applicazione più ampio Il governo sta spingendo per rendere il paese “senza fumo” entro il 2025.

La nuova legge ridurrà anche il numero di rivenditori autorizzati a vendere tabacco, da 6.000 a 600 entro la fine del 2023.

Le violazioni della nuova legge sono punibili con multe fino a NZ $ 150.000 (circa $ 96.000).

“Migliaia di persone vivranno vite più lunghe e più sane e il sistema sanitario sarà migliore di circa 5 miliardi di dollari rispetto al non dover curare malattie causate dal fumo, come molti tipi di cancro, infarti, ictus e amputazioni”, ha affermato il ministro associato della salute Ayesha. Verral ha detto in una dichiarazione.

I tassi di fumo della Nuova Zelanda – già tra i più bassi al mondo – stanno diminuendo, passando dal 9,4% all’8% negli ultimi 12 mesi, secondo Ferrall.

Feral ha affermato che la legislazione aiuterebbe a colmare il divario nell’aspettativa di vita tra cittadini Māori e non Māori, che può raggiungere il 25% per le donne.

La legislazione – l’Atto di emendamento per ambienti senza fumo e prodotti regolamentati (tabacco affumicato) – ridurrebbe anche la quantità di nicotina consentita nei prodotti del tabacco, con l’obiettivo di renderli meno avvincenti.

Secondo il Dipartimento della Salute, il tasso di fumatori della Nuova Zelanda è ora il più basso da quando sono iniziate le registrazioni, con 56.000 fumatori che hanno smesso nell’ultimo anno.

Tuttavia, lo svapo – che non è coperto dalla nuova legislazione – rimane popolare tra i giovani neozelandesi. I dati ufficiali mostrano che l’8,3% degli adulti usa quotidianamente sigarette elettroniche, rispetto al 6,2% dello scorso anno.