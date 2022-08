La pena detentiva per l’ex premier malese Najib Razak sarà dura: Anwar Ibrahim

“Senza leader politici, le élite politiche continueranno a marcire [sic] Impunità, pensano di essere invincibili e al di sopra della legge. [but] Ora, il messaggio è molto chiaro”, ha detto. “Bisogna dare credito al rakyat. [the people]Chi ha deciso, quindi dobbiamo continuare”.

“Penso che sia un buon inizio. E sta riformando e facendo maturare la Malesia in una democrazia vibrante con istituzioni forti”, ha detto Anwar alla CNBC. Squawk Box Asia “Martedì.

Il leader dell’opposizione malese Anwar Ibrahim ha affermato che la prigione sarebbe in netto contrasto con lo stile di vita da hotel a sette stelle dell’ex primo ministro malese Najib Razak.

Anwar ha detto che Najib avrebbe avuto condizioni migliori in prigione rispetto a Najib negli anni ’90 quando gli sono stati negati i libri o le visite dei familiari, ma ha aggiunto che la prigione sarebbe stata difficile per l’ex primo ministro.

Lo stesso Anwar fu al centro di varie battaglie politiche . In qualità di vice primo ministro del paese negli anni ’90, è stato controverso licenziato dall’allora primo ministro Mahathir Mohamad prima di essere incarcerato per sodomia e corruzione.

Ha esortato i malesi a votare per “Immortale”. Mentre i leader si dirigono alle prossime elezioni. La Malesia deve tenere le elezioni entro settembre 2023.

È importante che le autorità malesi continuino a perseguire la giustizia nello scandalo, incluso il recupero di fondi rubati dalle casse pubbliche, ha affermato Anwar quando gli è stato chiesto se anche altri coinvolti nel caso, come l’uomo d’affari Low e la moglie di Najib Rosmah, dovrebbero affrontare la giustizia.

Najib e sua moglie Rosma Mansor sono stati accusati di condurre uno stile di vita sontuoso con un budget di Rs 1Mtb. Un’udienza in tribunale ha rivelato che hanno speso migliaia di dollari in hotel e gioielli costosi.

“Ma comunque, la prigione non è un letto di rose, è dura, soprattutto rispetto all’attuale stile di vita di un hotel a sette stelle, dove devi vivere qualcosa di duro e duro”.

Nel 2018, la polizia malese ha fatto irruzione nelle case di Najib e Rosmah nell’ambito di un’indagine 1MDB e ha recuperato 284 scatole contenenti borse di lusso e 72 borse piene di gioielli, contanti, orologi e altri oggetti di valore.

Anwar ha anche affermato che Najib non sarà in grado di ottenere supporto o influenzare l’esito delle prossime elezioni.

Finora, coloro che lo hanno sostenuto – come si è visto in tribunale lunedì – provenivano principalmente dai suoi collegi elettorali quando è apparso in tribunale, ha detto Anwar.