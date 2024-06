La perdita delle specifiche del Samsung Galaxy Z Fold 6 potrebbe deludere i fan

Il Galaxy Z Flip 6 e il Galaxy Z Fold 6 saranno svelati ufficialmente il mese prossimo durante l’evento Galaxy Unpacked del 10 luglio. Tuttavia, prima dell’evento, le specifiche del Galaxy Z Fold 6 sono trapelate completamente e le cose non sembrano andare bene per i potenziali acquirenti.

Non ci sono reali miglioramenti nel Galaxy Z Fold 6 rispetto al suo predecessore.

Trapelate le specifiche del telefono Galaxy Z Fold 6

Le specifiche del telefono Galaxy Z Fold 6 erano Pubblicato da SmartPrix. Secondo il loro rapporto, il prossimo dispositivo avrà un display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con risoluzione HD+ (2376 x 968 pixel), proporzioni 22:9 e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il display interno è un pannello Dynamic AMOLED 2x da 7,6 pollici con risoluzione QXGA+ (2160 x 1856 pixel), proporzioni 4:3,4 e frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Il telefono ha un processore Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Lo spazio di archiviazione gratuito disponibile sembra essere di 484 GB, ovvero 31 GB in più rispetto a prima. Il dispositivo sarà disponibile anche nelle varianti di archiviazione da 256 GB e 1 TB.

Le sue dimensioni sono 153,5 x 68,1 x 12,1 mm quando piegato e 153,5 x 132,6 x 5,6 mm quando aperto. Pesa 239 grammi, ovvero 13 grammi più leggero del Galaxy Z Fold 5.

La configurazione della fotocamera del Galaxy Z Fold 6 è identica a quella del Galaxy Z Fold 5. Ha una fotocamera posteriore principale da 50 megapixel con OIS, una fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel e una fotocamera teleobiettivo da 10 megapixel (zoom ottico 3x) con OIS. La fotocamera posteriore principale supporta la registrazione video 8K a 30 fps e la registrazione video al rallentatore 4K a 120 fps.

Dispone inoltre di una fotocamera frontale da 10 megapixel sul display della cover e di una fotocamera frontale da 4 megapixel (pixel 4 in 1 che utilizza un sensore da 16 megapixel) sul display interno.

Le funzionalità di connettività del Galaxy Z Fold 6 includono GPS, 5G (doppia Nano SIM + eSIM), 4G, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, UWB, NFC e USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Porta C Sarà disponibile in tre colori: Navy, Pink, Silver Shadow.

Purtroppo il telefono è ancora alimentato da una batteria da 4.400 mAh, simile al suo predecessore. Pertanto, è improbabile che si verifichi un reale miglioramento della durata della batteria. Sebbene il rapporto non menzioni nulla sulla classificazione IP, sugli altoparlanti, sul lettore di impronte digitali e sulla velocità di ricarica, probabilmente saranno gli stessi del Galaxy Z Fold 5.

La storia continua dopo il video di recensione del Galaxy Z Fold 5.

Si vociferava che il Galaxy Z Fold 6 avrebbe una capacità della batteria leggermente superiore, ma ciò non sembra essere vero, almeno secondo questo nuovo rapporto.

Tuttavia, Samsung sembra ottenere una durata della batteria leggermente maggiore dalla stessa capacità della batteria. Il rapporto afferma che Z Fold 6 può durare fino a 18 ore sia su rete cellulare (1 ora in più) che Wi-Fi, fino a 23 ore di riproduzione video (2 ore in più) e fino a 77 ore di riproduzione musicale (. 4 ore in più).

Secondo questa fuga di notizie (e rapporti precedenti), il Galaxy Z Fold 6 è più sottile, leggero e ha schermi più corti e più larghi rispetto al suo predecessore. Sembra anche includere la registrazione video 4K a 120 fps per i video al rallentatore. Si dice anche che presenti un telaio in titanio, simile al Galaxy S24 Ultra.

Trapelano i prezzi del telefono Galaxy Z Fold 6

Un precedente rapporto affermava che Samsung avrebbe aumentato il prezzo del Galaxy Z Fold 6 di 100 dollari negli Stati Uniti. Pertanto, i prezzi per le tre opzioni di archiviazione sono elencati di seguito.