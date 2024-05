La perdita di elio ritarda la storica missione Starliner della Boeing di almeno un’altra settimana

Un razzo Atlas V della United Launch Alliance si trova sulla piattaforma dopo che due astronauti del test di volo dell’equipaggio Starliner della Boeing sono stati ritardati a causa di problemi tecnici a Cape Canaveral, in Florida.

Iscriviti alla newsletter scientifica Wonder Theory della CNN. Esplora l’universo con notizie su scoperte affascinanti, scoperte scientifiche e altro ancora.





CNN

—



Il mondo dovrà aspettare almeno un’altra settimana per l’attesissima prima missione con equipaggio dello shuttle Starliner della Boeing.

Il lancio avrebbe dovuto avvenire il 17 maggio, dopo un precedente ritardo, ma gli equipaggi hanno scoperto una piccola perdita di elio nel modulo di servizio della navicella. Un comunicato della Boeing. L’equipaggio dello Starliner ha trovato la perdita in un propulsore del sistema di controllo a reazione singola su una flangia dove viene utilizzato l’elio per consentire ai propulsori di accendersi.

“I team puntano ora a fissare la data di lancio martedì 21 maggio, alle 16:43 EDT, per completare ulteriori test”, si legge nel comunicato.

Soprannominata Crew Flight Test, la missione potrebbe essere l’ultima pietra miliare prima che la NASA ritenga la navicella spaziale Boeing pronta per le operazioni di routine come parte del programma Commercial Crew dell’agenzia federale.

Sia Boeing che la NASA stanno testando e sviluppando soluzioni per la perdita, si legge nel comunicato. Boeing prevede di portare il sistema di propulsione alla pressione di volo raggiunta appena prima del lancio, quindi consentire al sistema di sfogare naturalmente il suo elio.

Boeing ha affermato che una revisione dei dati del tentativo di lancio del 6 maggio non ha mostrato altri problemi.

Gli astronauti della NASA Suney Williams e Butch Wilmore, che dovrebbero imbarcarsi per un soggiorno di una settimana a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, erano in quarantena pre-volo ma torneranno a Houston il 10 maggio per trascorrere del tempo con le loro famiglie, ha detto Boeing.

Williams e Wilmore torneranno al Kennedy Space Center della NASA in Florida nei prossimi giorni, secondo il comunicato.

È il culmine di un decennio di sforzi della Boeing per sviluppare un veicolo spaziale in grado di trasportare gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale nell’ambito del programma commerciale della NASA.

L’amministratore della NASA Bill Nelson ha osservato in una conferenza stampa all’inizio di questo mese che il lancio segnerà solo la sesta missione dello Space Shuttle nella storia degli Stati Uniti.

“Tutto è iniziato con Mercurio, poi Gemini, poi Apollo, lo Space Shuttle, poi (SpaceX) Dragon – ora Starliner”, ha detto.

Boeing ha progettato lo Starliner per competere con l’opulenta capsula Crew Dragon di SpaceX. Amplia inoltre le opzioni statunitensi per trasportare gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale e si unisce alla spinta della NASA a collaborare con partner industriali privati.

A bordo, la Williams passerà alla storia come la prima donna a partecipare a una simile missione.

Problemi di sviluppo, problemi di volo di prova e altri costosi contrattempi hanno rallentato il percorso dello Starliner verso il lancio. Nel frattempo, il concorrente di Boeing, SpaceX, è diventato il fornitore di trasporti per gli astronauti dell’agenzia spaziale nell’ambito del programma Commercial Group della NASA.

Con il lancio previsto per il 6 maggio, Williams e Wilmore erano già ai loro posti nella capsula Starliner quando gli ingegneri scoprirono un problema e interruppero il lancio.

Il team della United Launch Alliance che sta costruendo il razzo Atlas V ha identificato una valvola di regolazione della pressione in un serbatoio di ossigeno liquido che deve essere sostituita. La valvola fu sostituita, ma il nuovo problema fu una perdita di elio nella navicella Boeing posizionata sopra il razzo. causando ulteriore ritardo.

Se la navetta verrà lanciata la prossima settimana come previsto, essa e gli astronauti al suo interno si separeranno dal razzo Atlas V dopo aver raggiunto l’orbita e inizieranno ad accendere i propri motori. Starliner si dirigerà gradualmente verso la stazione spaziale nell’arco di 24 ore.

Williams e Willmore trascorreranno circa una settimana nel laboratorio in orbita, unendosi ai sette astronauti e agli astronauti già a bordo mentre lo Starliner attracca all’esterno.

I due torneranno quindi a casa nella stessa capsula Starliner, che dovrebbe atterrare con il paracadute in uno dei numerosi luoghi designati nel sud-ovest americano.