La pista ciclabile scozzese sembra Paperboy

immagine : Dave Makro/Atari/Mobigames/Kotaku

C’è una strada a Edimburgo, in Scozia, che ne presenta una versione reale ragazzo dei giornaliStrade ciclabili tortuose, e io sono qui per festeggiarlo. Come parte della città Progetto da 207 milioni di sterline (253 milioni di dollari). Per far passare i tram lungo il percorso popolare, è stata allestita una nuova sezione della pista ciclabile che, come si vede in un video twittato di recente, rappresenta una sfida molto impegnativa.

Anche se c’è stata una presa in giro dello Scottish Bike Trail da quando è stato ufficialmente aperto ad aprile, non vedrai il design simile a un videogioco su tutto fino a dopo aver visto il video di Dave McCraw di un design assolutamente da merda.

C’è molto di molto speciale qui. Come ogni buon gioco, l’arcade non solo ha un eccellente schema a zigzag per l’apprendimento, ma presenta anche tutti i tipi di ostacoli. Ci sono questi enormi coltivatori, che spuntano nel vialetto per evitare. e fatto Pali della luce fuori pista Dall’altro lato.

Come probabilmente avrai notato, il design fa sì che la tua bici debba affrontare molti altri sentieri, inclusi i marciapiedi (i marciapiedi sono chiamati marciapiedi), dove devi virare violentemente a destra e a sinistra per cercare di stare al passo con direzioni sempre più difficili.

Purtroppo, l’IA degli NPC sembra piuttosto terribile, vagando con noncuranza per il percorso, anche quando ti stai precipitando verso di loro. Sono necessari molti miglioramenti in questo senso.

Penso che la mia caratteristica preferita sia il punto vendita del supermercato che si riversa direttamente nella pista ciclabile, perché rende più difficile per tutti i giocatori rimuovendo l’intero tessuto della corsia!

Questo è il mio invito ufficiale a tenere un incontro speciale proprio in questo luogo nell’anno 2024, in occasione del quarantesimo anniversario di ragazzo dei giornaliIl rilascio iniziale.

Guarda, è strano:

immagine dello schermo : Mobygames/Atari

Giornata di notizie lente? scommetto.