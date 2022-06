La politica di lavoro a distanza di Tesla fa sì che Amazon provi a rubare dipendenti infelici

La nuova politica di Tesla sul lavoro a distanza, che essenzialmente elimina la possibilità per i dipendenti di lavorare da casa, vede il gigante dell’e-commerce Amazon che cerca di rubare i dipendenti scontenti delle nuove richieste di Elon Musk.

“Chiunque voglia lavorare a distanza deve essere in ufficio per almeno 40 (e intendo *minimo*) 40 ore a settimana o lasciare Tesla. È meno di quanto chiediamo agli operai”, ha detto Musk a Invia e-mail ai dirigenti all’inizio di questa settimana. In un’e-mail di follow-up, il leader di Tesla ha detto: “Se non ti presenti, daremo per scontato che te ne andrai”.

La nuova politica è stata accolta con recensioni contrastanti, soprattutto da quando l’assunzione a distanza è diventata più importante dall’inizio della pandemia di COVID-19. La nuova politica ha suscitato una reazione da parte del chief technical recruiting officer di Amazon nella divisione dei servizi web dell’azienda, Zafar Choudary, che ha dichiarato:

“Se l’Imperatore di Marte non ti vuole, sarò felice di portarti su #AWS. Se non vuoi essere gestito da Elon Musk nel mondo, vieni su #AWSIdentity!”

Amazon ha lanciato una politica lo scorso anno per quanto riguarda i lavori a distanza, indicando che avrebbe consentito ai dipendenti aziendali di lavorare da casa a tempo indeterminato. Twitter, che Musk dovrebbe acquisire nei prossimi mesi dopo un accordo da 44 miliardi di dollari annunciato a fine aprile, fa molto affidamento anche sui lavori da remoto per i suoi dipendenti. Tale politica rimane in discussione con l’avvicinarsi della data di acquisizione di Musk e il CEO di Tesla continua a coordinare i finanziamenti per l’accordo.

La presa aveva le sue ragioni Abroga la politica della Federazione mondiale dell’emofilia (WFH).. “Certamente ci sono aziende che non lo chiedono, ma quando è stata l’ultima volta che hai spedito un nuovo fantastico prodotto? È passato del tempo”, ha spiegato Musk in un E-mail dei dipendenti a livello aziendale. “Tesla ha creato, creerà e produrrà i prodotti più interessanti e significativi per qualsiasi azienda sulla Terra. Non accadrà per telefono”.

