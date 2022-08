La polizia di Albuquerque chiede al pubblico di condividere foto e video che potrebbero aiutare a indagare sull’omicidio di 4 uomini musulmani.

“Queste sparatorie sono preoccupanti”, ha detto il capo della polizia di Albuquerque Harold Medina. “Stiamo mettendo tutte le prove possibili in queste indagini”.

Una quarta persona, che non è stata identificata, è stata uccisa venerdì notte. Secondo un comunicato stampa della polizia, gli agenti hanno risposto alle notizie di una sparatoria nell’area di Truman St. e Grand Ave poco prima della mezzanotte di venerdì e la vittima è stata trovata morta.

La vittima, un uomo musulmano che si ritiene abbia circa 20 anni, è di origine sudasiatica, ha detto la polizia. La sua identità non è stata confermata positivamente, ha aggiunto il comunicato.

Venne la morte dell’uomo Il giorno dopo le autorità hanno confermato un collegamento Tra gli omicidi di Muhammad Afzal Hussain, 27 anni, e Aftab Hussain, 41 anni, entrambi musulmani e pakistani, sono stati uccisi nel sud-est di Albuquerque nelle ultime due settimane. Gli investigatori stanno lavorando per determinare se le sparatorie siano collegate all’uccisione di novembre di Mohammad Ahmadi, un musulmano afgano che è stato ucciso fuori da un’attività che lui e suo fratello avevano.

Le vittime nei primi tre casi sono state tutte “tese in un’imboscata e uccise senza preavviso”, ha detto in precedenza Kyle Hartsock, vice comandante della divisione investigativa criminale del dipartimento di polizia.

“La nostra massima priorità è mantenere la comunità al sicuro, in particolare la comunità musulmana, e stiamo chiedendo loro di essere vigili e di prendersi cura l’uno dell’altro. Se vedi qualcosa, dì qualcosa”, ha detto sabato il capo della polizia. “Il male non prevarrà”.

La vittima, un ‘brillante dipendente pubblico’ di 27 anni

Hussain, che è stato ucciso il 1 agosto, ha fatto parte del consiglio di pianificazione della città di Española, nel New Mexico, e il sindaco John Ramon Vigil si è detto “profondamente rattristato” nell’apprendere della morte del 27enne.

“Muhammad era pacato e gentile, pronto a ridere”, ha detto Vigil in un comunicato stampa lo scorso mercoledì. “Era molto rispettato e apprezzato dai suoi colleghi e membri della comunità”.

Hussain, che ha lavorato in ufficio per un anno, ha studiato legge e gestione delle risorse umane presso l’Università del Punjab in Pakistan prima di conseguire un master e una laurea in pianificazione territoriale e comunitaria presso l’Università del New Mexico, afferma il comunicato del sindaco.

L’interesse di Hussain, ha affermato l’ufficio del sindaco, “era nel migliorare le condizioni e l’inclusione delle minoranze svantaggiate”.

“I nostri dipendenti della città hanno perso un membro della nostra famiglia e tutti noi abbiamo perso un eccezionale funzionario pubblico che amava servire e migliorare la sua comunità”, si legge nella dichiarazione del sindaco.

Consiglio per le relazioni americano-islamiche Offre anche una ricompensa di $ 10.000 L’organizzazione ha chiesto informazioni che portino all’arresto e alla condanna dei responsabili, definendo l’ondata di omicidi una “sparatoria brutale e odiosa”.

“Ringraziamo le forze dell’ordine locali, statali e federali in questa crisi e chiediamo all’amministrazione Biden di garantire che le autorità dispongano di tutte le risorse necessarie per proteggere la comunità musulmana di Albuquerque e fermare i responsabili di questi crimini atroci. E si stanno perdendo vite innocenti “, ha dichiarato in una nota il vicedirettore nazionale del CAIR Edward Ahmed Mitchell.