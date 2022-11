La polizia dice che Tykov, un membro del gruppo rap Migos, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco fuori da una festa privata a Houston.

CNN

Una fonte vicina al gruppo ha confermato alla CNN che Tikoff, che rappresentava un terzo del gruppo Migos platino, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco all’inizio di martedì a Houston, in Texas. Aveva 28 anni.

Troy Viner, il capo della polizia di Houston, ha dichiarato martedì in una conferenza stampa che la polizia ha ricevuto una chiamata con una sparatoria in corso intorno alle 2:34 ora locale. Gli ufficiali sono arrivati ​​​​all’810 Billiards & Bowling Houston dove c’era una festa privata e hanno trovato un morto sulla scena.

Il sergente ha detto che altre due persone – un uomo di 23 anni e una donna di 24 anni – sono rimaste ferite nella sparatoria e si sono portate in ospedale con ferite non mortali. Michael Arrington della divisione omicidi del dipartimento di polizia.

Il personale di polizia ha affermato che un alterco si è verificato dopo la fine della festa quando un folto gruppo di persone si è radunato nell’area della porta d’ingresso fuori dall’edificio, che ha portato alla sparatoria. Wiener ha detto che almeno 40 persone erano sulla scena al momento della sparatoria.

“Molte persone sono fuggite dalla scena e non hanno rispettato le loro dichiarazioni”, ha detto Arrington.

Wiener ha identificato l’uomo deceduto come Kirschnik Khari Paul, alias Take Off del gruppo rap Migos.

“Ho ricevuto così tante chiamate da Houston e fuori Houston, e tutti hanno parlato di lui che è un ragazzo straordinario, di quanto fosse al sicuro e che grande artista sia”, ha detto Viner, aggiungendo in seguito che Takeoff era molto rispettato e non violento.

“Non mi aspetto che sia coinvolto… non abbiamo motivo di credere che all’epoca fosse coinvolto in qualcosa di criminale”, ha detto Wiener.

Il sindaco di Houston Sylvester Turner ha detto di aver incontrato la madre di Tikoff.

“Non importa quanto sei famoso. Potresti non essere affatto famoso”, ha detto Turner. “Chiunque perde la vita è una vita sprecata, e di conseguenza ci sono familiari e amici che sono tristi”.

La notizia della morte di Tykov è stata un duro colpo per la comunità hip-hop, che si sta ancora riprendendo La sparatoria fatale del rapper PnB Rock nel mese di settembre. Le star si sono spostate sui social Martedì per rendere omaggio ed esprimere le proprie condoglianze per la morte di Takeoff.

Gucci Mane, che ha recentemente collaborato con Takeoff nel brano “Us vs. Them”, ha scritto Instagram“Mi ha spezzato il cuore”, dopo aver appreso la notizia.

“È terribile. Dalla tragedia della morte alla tragedia di avere un video online”, l’attrice Kiki Palmer Iscritto su Instagram, riferendosi a un video clip che apparentemente mostrava il defunto rapper nei momenti successivi alla sua sparatoria. “Tutto è tragico e sono così dispiaciuto per tutta la sua famiglia e tutto ciò che ha toccato. Davvero terribile”.

Il rapper Ja Rule ha trasmesso le sue lamentele sulla morte violenta di Takeoff su Twitterscrivi: “Questo deve smettere di… inviare amore ad amici e familiari”.

Anche gli Atlanta Falcons Dichiarazione su Twitter.

“L’eredità di Takeoff sopravvive ad Atlanta e in tutto il mondo”, ha twittato il team.

Nato a Lawrenceville, in Georgia, Tykov ha iniziato a esibirsi con suo zio e collega rapper Quavo, insieme a Offset, come Migos nel 2008. Il trio era meglio conosciuto per il loro singolo del 2013, “Versace”.

Il loro successo è aumentato solo nel 2016 con l’uscita del loro singolo di successo “Bad and Boujee”, che comprendeva la collega etichetta discografica Lil Uzi Vert.

La canzone è diventata rapidamente una sensazione su Internet, generando numerosi meme che hanno riprodotto il testo “rain drop, drop più in alto”.

La canzone ha avuto una spinta ancora maggiore dopo che il creatore e star di “Atlanta” Donald Glover ha lasciato cadere la canzone durante un discorso di accettazione ai Golden Globe Awards 2017.

“Voglio davvero ringraziare Migos, non per essere stato nello show, ma per aver realizzato Bad and Boujee”, ha detto Glover all’epoca. “La migliore canzone di sempre.”

Takeoff e Quavo si sono formati di recente Il duo “Unc & Phew” Hanno pubblicato il loro album di debutto “Only Built for Infinity Links” il 7 ottobre.

Il Video musicale per la loro canzone “Messy” Rilasciato lunedì.

in occasione Una recente conversazione sul podcast “Drink Champs” pochi giorni prima della sua morte, Takeoff ha ricevuto premi per la sua eccellente performance nel nuovo progetto.

“È ora di scoppiare, capisci cosa voglio dire? È ora di darmi i miei fiori, capisci cosa intendo?” disse Tikov. “Non li voglio più tardi quando non ci sono”.