La polizia sta cercando 2 sospetti coinvolti nella sparatoria nel centro commerciale che ha ferito 3 persone

La polizia ha rilasciato foto di sorveglianza Due sospetti sono stati arrestati in relazione alla sparatoria di venerdì a Temple Hills, nel Maryland..

(Credito: dipartimento di polizia della contea di Prince George)

La sparatoria è avvenuta venerdì pomeriggio presso The Shops at Iverson, situato nell’isolato 3700 di Branch Road. La polizia della contea di Prince George afferma che tre persone, due donne e un uomo, sono state uccise a colpi di arma da fuoco vicino all’ingresso di un complesso commerciale. L’uomo è attualmente in condizioni critiche ma stabili e due donne sono state curate in ospedale e dimesse.

La polizia ha detto che i due sospetti sono fuggiti dalla scena dopo la sparatoria.

Gli investigatori hanno poi trovato il video di sorveglianza dell’incidente, in cui due sospetti hanno lasciato l’ingresso del centro commerciale prima che uno di loro aprisse il fuoco sulle vittime. La polizia ha detto che stavano adottando misure per determinare se si trattasse di un incidente o di un obiettivo deliberato di una delle vittime.

I sospetti o chiunque abbia informazioni sulla sparatoria è pregato di chiamare il 301-749-5064. Chi desidera rimanere anonimo può chiamare i detenuti al numero 1-866-411-8477. I chiamanti sono invitati a fare riferimento al caso n. 22-0028193.

I premi in denaro vengono assegnati per informazioni che portano all’arresto e all’incriminazione in questo caso.