La Polonia ha stimato le sue perdite nella seconda guerra mondiale a 1,3 trilioni di dollari e chiede riparazioni tedesche

VARSAVIA (Reuters) – Il leader dei nazionalisti al potere in Polonia ha dichiarato giovedì che la Polonia ha stimato le perdite della Germania nella seconda guerra mondiale a 6,2 trilioni di zloty (1,32 trilioni di dollari) e ha affermato che Varsavia chiederà formalmente un risarcimento.

La Germania, il principale partner commerciale della Polonia e membro dell’Unione Europea e della NATO, aveva precedentemente affermato che tutte le richieste finanziarie legate alla seconda guerra mondiale erano state risolte.

La nuova stima della Polonia supera gli 850 miliardi di dollari stimati da un legislatore del partito al governo del 2019. Il partito al governo Law and Justice (PiS) ha ripetuto più volte richieste di risarcimento da quando ha preso il potere nel 2015, ma la Polonia non ha formalmente chiesto un risarcimento.

“L’importo che è stato fornito è stato adottato con i metodi più conservatori e assediati, e sarà possibile aumentarlo”, ha affermato in conferenza stampa Jaroslav Kaczynski, leader dell’Organizzazione per la legge e la giustizia.

L’atteggiamento ostile nei confronti della Germania, che il PiS usava spesso per mobilitare il suo pubblico, inasprì i rapporti con Berlino. Si è intensificato dopo l’invasione russa dell’Ucraina tra le critiche alla dipendenza di Berlino dal gas russo e al suo rallentamento nell’aiutare Kiev.

Circa sei milioni di polacchi, inclusi tre milioni di ebrei polacchi, furono uccisi durante la guerra e Varsavia fu rasa al suolo dopo la rivolta del 1944 in cui furono uccisi circa 200.000 civili.

Nel 1953, gli allora governanti comunisti della Polonia rinunciarono a tutte le pretese di riparazioni di guerra sotto la pressione dell’Unione Sovietica, che voleva liberare la Germania dell’Est, anch’essa vassallo dell’Unione Sovietica, da qualsiasi obbligo. PiS afferma che l’accordo non è valido perché la Polonia non è stata in grado di negoziare un equo compenso.

“La posizione del governo tedesco non è cambiata: la questione dei risarcimenti è chiusa”, ha detto un portavoce del ministero degli Esteri tedesco. “La Polonia ha rinunciato a ulteriori riparazioni molto tempo fa, nel 1953, e da allora è stata più volte confermata”.

Donald Tusk, leader della Piattaforma civica, il più grande partito di opposizione della Polonia, ha affermato giovedì che l’annuncio di Kaczynski “non riguardava le riparazioni”.

“Si tratta di una campagna politica interna per ricostruire il sostegno al partito al governo”, ha detto.

PiS è ancora in testa nella maggior parte dei sondaggi d’opinione, ma la sua supremazia sulla piattaforma civile si è ridotta negli ultimi mesi a causa delle critiche alla sua gestione dell’inflazione in aumento e di un rallentamento economico.

