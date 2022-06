La pop star Shakira si separa dal calciatore Gerard Pique dopo 12 anni

Secondo un rapporto, Shakira ha trovato Gerard Pique che dormiva con un’altra donna.

Madrid:

La star colombiana Shakira e il difensore del Barcellona Gerard Pique hanno annunciato, sabato, di chiedere il tempo trascorso nella loro relazione per più di un decennio.

Il cantante 45enne “Hips Don’t Lie” è uno dei più grandi nomi dell’industria musicale globale e ha venduto oltre 60 milioni di album.

Il campione di calcio spagnolo Pique, 35 anni, ha vinto la Coppa del Mondo 2010 e l’Europeo 2012, vincendo tre volte la Champions League con il Barcellona.

La coppia ha due figli e vive insieme da anni nella periferia di Barcellona.

“Ci dispiace confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, chiediamo che la nostra privacy sia rispettata”, hanno affermato in una nota.

Con la sua miscela di ritmi latini e arabi e influenze rock, Shakira, vincitrice di tre Grammy Award, è una delle più grandi star dell’America Latina, registrando successi internazionali con canzoni come “Hips don’t Lie” e “whenever, Wherever”.

Nel 2020, si è esibita con Jennifer Lopez nello spettacolo dell’intervallo della finale del campionato NFL a Miami, che di solito è una delle mezz’ora più seguite della televisione americana.

La coppia ha annunciato la separazione poco più di una settimana dopo che i documenti del tribunale spagnolo hanno avvicinato Shakira al processo in Spagna per frode fiscale dopo che un tribunale di Barcellona ha respinto l’appello del cantante.

I pubblici ministeri spagnoli l’accusano di aver frodato l’ufficio delle imposte spagnolo per 14,5 milioni di euro (15,5 milioni di dollari) di reddito guadagnato tra il 2012 e il 2014.

Dicono che si sia trasferita in Spagna nel 2011 quando la sua relazione con Pique è diventata pubblica, ma ha mantenuto la residenza fiscale ufficiale alle Bahamas fino al 2015.

I suoi avvocati difensori affermano che si è trasferita in Spagna a tempo pieno solo nel 2015 e insistono sul suo “comportamento in materia fiscale è sempre stato impeccabile in tutti i paesi in cui ha dovuto pagare le tasse”.

In un’intervista con AFP nel 2019, Shakira ha affermato che la perdita temporanea della voce due anni fa è stato il “momento più oscuro della sua vita” e l’ha colpita “gravemente”.

In seguito ha riacquistato la voce normalmente, senza dover subire un intervento chirurgico come raccomandato dai medici, e successivamente ha girato il mondo nel 2018.

