La portaerei statunitense arriva in Corea del Sud come avvertimento alla Corea del Nord

BUSAN, Corea del Sud (23 settembre) (Reuters) – Una portaerei statunitense è arrivata in Corea del Sud venerdì per la prima volta in quasi quattro anni, per unirsi ad altre navi militari in una dimostrazione di forza volta a inviare un messaggio alla Corea del Nord .

La USS Ronald Reagan e le navi del suo gruppo d’attacco di scorta attraccarono a una base navale nella città portuale meridionale di Busan prima di esercitazioni congiunte con le forze sudcoreane.

Il suo arrivo rappresenta il dispiegamento più significativo fino ad oggi, con una nuova spinta ad avere più “asset strategici” statunitensi nella regione per scoraggiare la Corea del Nord.

Il comandante del gruppo d’attacco, l’ammiraglio Michael Donnelly, ha detto ai giornalisti a bordo della nave che la visita aveva lo scopo di costruire relazioni tra gli alleati e promuovere l’azione internavale.

Alla domanda su qualsiasi riferimento alla Corea del Nord, ha detto: “Lasciamo messaggi ai diplomatici”, ma ha aggiunto che le esercitazioni congiunte assicurerebbero che gli alleati siano in grado di rispondere a tutte le minacce.

“È un’opportunità per noi di praticare tattiche e operazioni”, ha detto Donnelly.

Il presidente sudcoreano Yoon Seok-yeol ha spinto per ulteriori esercitazioni congiunte e altre dimostrazioni di forza militare come avvertimento alla Corea del Nord, che quest’anno ha condotto un numero record di test missilistici e sembra prepararsi a riprendere i test nucleari per la prima volta da quando poi. 2017.

La Corea del Nord ha denunciato il precedente dispiegamento militare statunitense e le esercitazioni congiunte come prove di guerra e prove delle politiche ostili di Washington e Seoul. Gli esercizi hanno suscitato le proteste degli attivisti per la pace, che hanno affermato di aumentare le tensioni nella regione.

Gli Stati Uniti hanno affermato la scorsa settimana che la visita della petroliera era “una chiara prova” del suo impegno a dispiegare ed esercitare risorse strategiche per scoraggiare Pyongyang e rafforzare la sicurezza regionale.

Tuttavia, quando ha annunciato la visita, la Marina degli Stati Uniti non ha menzionato la Corea del Nord, riferendosi solo a una “visita al porto regolarmente programmata” e sottolineando i membri dell’equipaggio che visitano Busan per fare volontariato negli orfanotrofi ed esplorare la scena musicale K-pop.

I funzionari hanno rifiutato di fornire dettagli sulle imminenti esercitazioni congiunte, ma hanno affermato che il vettore sarebbe rimasto in porto per “diversi giorni”. Poche ore dopo l’attracco della nave, si sono formate lunghe code di membri dell’equipaggio mentre eseguivano i test COVID-19 prima di essere trasportati in città in autobus.

Un membro dell’equipaggio, che ha chiesto di non essere identificato perché non autorizzato a parlare con i media, ha detto che non vedeva l’ora di una pausa, ma le tensioni geopolitiche erano costantemente presenti.

“Non puoi davvero dimenticare per cosa siamo tutti qui”, ha detto a Reuters un membro dell’equipaggio.

La visita è la prima in Corea del Sud da parte di una portaerei statunitense dal 2018. Da allora, molte esercitazioni sono state ridimensionate o annullate a causa degli sforzi diplomatici con la Corea del Nord o della pandemia di COVID-19.

Mason Ritchie, professore alla Hankuk University of Foreign Studies di Seoul, ha affermato che la visita del vettore è utile per segnali politici, rassicurare Seoul e addestrarsi con le forze sudcoreane, ma probabilmente non farà molto per scoraggiare la Corea del Nord.

“La visita del gruppo di portaerei fa certamente poco – anzi, probabilmente farà il contrario – per dissuadere Pyongyang dallo sviluppo di più armi nucleari e sistemi di lancio, oltre a capacità convenzionali”, ha affermato.

Ciò conferma, tuttavia, che gli alleati sotto Yun vedono uno stretto coordinamento e interoperabilità militare come il modo migliore per trattare con la Corea del Nord, ha aggiunto Ritchie.

Sono state sollevate domande sul ruolo che potrebbero svolgere le circa 28.500 truppe statunitensi di stanza in Corea del Sud se scoppiasse il conflitto su Taiwan.

Donnelly ha affermato che tali domande riguardano i responsabili politici che lo precedono, ma ha affermato che lavorare con alleati che la pensano allo stesso modo come la Corea del Sud è una parte essenziale degli sforzi della Marina degli Stati Uniti per mantenere la sicurezza e la stabilità regionale che esistono da più di sette decenni.

Segnalazione di Josh Smith. Montaggio di Lincoln Fest e Jerry Doyle

