La prima immagine del nuovo telescopio a raggi X IXPE della NASA sembra una palla di fulmini viola

La prima immagine scientifica di IXPE mostra il resto della supernova della poltrona A. (Credito immagine: NASA/CXC/SAO/IXPE)

La sonda da caccia a raggi X lanciata di recente dalla NASA ha scattato la sua prima foto scientifica e – wow – è sorprendente.

La sonda Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) è stata lanciata il 9 dicembre 2021, con la missione di monitorare oggetti come buchi neri e stelle di neutroni nella luce dei raggi X, gettando luce tanto attesa sul funzionamento interno dell’universo. La sonda ha trascorso il suo primo mese nello spazio controllando i suoi vari sistemi in preparazione per le sue prime immagini, e ora il team IXPE ha rilasciato la sua prima immagine scientifica.

L’immagine mostra Cassiopea A, il resto di una stella esplosa a forma di a Supernova nel diciassettesimo secolo. Questa esplosione ha inviato onde d’urto verso l’esterno, riscaldando i gas circostanti e accelerando le particelle di raggi cosmici (elettroni ad alta velocità e nuclei atomici) per creare una nuvola di materia varia, Secondo una dichiarazione rilasciata dalla NASA,. Questa nuvola, come puoi vedere nella straordinaria immagine di IXPE, risplende brillantemente alla luce dei raggi X.

Inutile dire che l’immagine è visivamente sbalorditiva.

La foto di IXPE di Cassiopea A è Bellissimae Non vediamo l’ora di analizzare i dati di polarimetria per saperne di più sul resto della supernova”, ha affermato Paolo Sovita, ricercatore principale italiano per IXPE presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) di Roma, in una dichiarazione della NASA. Significa bellezza in italiano.)

Ora, mentre la caratteristica più sorprendente della foto è un viola semi-neon, in realtà non sembra così alla luce visibile. Ma questo colore, che rappresenta la radiazione di raggi X, è un indizio utile per gli scienziati. Maggiore è la saturazione del colore, maggiore è l’intensità della luce a raggi X. Inoltre, le vene che sembrano fulmini blu nell’immagine sono raggi X ad alta energia visti dalla NASA Osservatorio a raggi X Chandra.

Sebbene entrambi i telescopi monitorino i raggi X, hanno diversi tipi di rivelatori, quindi, lavorando insieme, possono produrre dati più completi e dettagliati, secondo la dichiarazione.

La prima immagine di Chandra è stata anche di Cassiopea A dopo il suo lancio nel 1999. Le prime osservazioni di Chandra hanno rivelato che al centro del residuo dovrebbe esserci un oggetto compatto come un buco nero o una stella di neutroni.

La prima immagine dell’Osservatorio Chandra, il residuo della supernova Cassiopea A, è stata scattata nel 1999. (Credito immagine: NASA/CXC/SAO)

“L’immagine IXPE di Cassiopea A è storica quanto l’immagine Chandra dello stesso residuo di supernova”, ha affermato il ricercatore principale dell’IXPE Martin C. Weisskopf in una dichiarazione della NASA. “Dimostra la capacità di IXPE di ottenere nuove informazioni senza precedenti su Cassiopea A, che è ora in fase di analisi”.

