La prima PlayStation 5 “Slim” al mondo è ora qui grazie a uno YouTuber

PS5 è una console gigante e Il più grande della storia modernaLo YouTuber fai-da-te ha creato un modello “Slim” per PS5 che è solo una frazione dello spessore delle custodie di plastica che contengono i giochi per PS5. Matt Birx, meglio conosciuto come Vantaggi fai-da-te su YouTubeHa speso una notevole quantità di tempo e sforzi per creare una PS5 “Slim” che riduce le dimensioni da circa quattro pollici a poco meno di un pollice.

Il risultato è una console sottile in rame che ospita i componenti chiave della PS5, un gigantesco alimentatore esterno e una soluzione di raffreddamento che può essere nascosta. La maggior parte dello spessore della PS5 deriva dal dissipatore di calore e dal suo alimentatore, quindi i vantaggi fai-da-te l’hanno spostato su un’unità esterna alta per rendere la console reale più attraente sopra il supporto TV.

Un sistema di raffreddamento ad acqua personalizzato sostituisce la soluzione di raffreddamento esistente della PS5 e utilizza piastre di rame per dirigere l’acqua attraverso la CPU. Queste schede includono anche diversi ponti termici per aiutare a raffreddare componenti come l’SSD e il circuito di alimentazione collegato alla scheda madre PS5.

Sebbene Sony abbia ridotto il consumo energetico di alcuni precedenti modelli di PlayStation per creare versioni slim, questo è un po’ fuori mano per il fai-da-te e le modifiche. Invece, i vantaggi fai-da-te hanno seguito la strada dei modelli skinny PS2 o PS One creando un alimentatore esterno.

Questa unità di raffreddamento e alimentazione esterna all’inizio ha provocato un disastro, poiché la scheda madre della PS5 si è rotta perché l’unità è caduta e ha interrotto il flusso d’aria per raffreddare efficacemente la console. Dopo aver cambiato la scheda madre, la PS5 “Slim” si avvia e gioca con il successo che ti aspetteresti.

Forse non sorprende che questa soluzione di raffreddamento personalizzata porti anche ad alcuni miglioramenti della temperatura per PS5. I vantaggi fai-da-te hanno misurato miglioramenti significativi nelle temperature RAM e VRM e indicano che le temperature possono essere ulteriormente abbassate con un dispositivo di raffreddamento esterno più grande.

Mentre alcuni potrebbero definire l’enorme unità di alimentazione e raffreddamento un cheat, l’intero progetto è ancora un fantastico viaggio di 30 minuti di tentativi ed errori di controller mod. Il waterblock in rame personalizzato è impressionante in termini di quanto semplice lo faccia sembrare i vantaggi fai-da-te, costruito utilizzando un seghetto alternativo e strumenti ordinari. Fortunatamente, gli scalper probabilmente non faranno tanti sforzi per rendere PS5 “Slim” una realtà su eBay in qualunque momento presto.