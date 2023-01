La raccolta fondi giocattolo di Tom Hamlin sostiene Skyrockets dopo il suo crollo

Quando Tamar Hamlin era senior presso l’Università di Pittsburgh, si è trasferita nella sua città natale di McKees Rocks, in Pennsylvania, vicino a Pittsburgh. Quando Hamlin ha terminato la sua carriera da giocatore universitario, nel dicembre 2020, ha organizzato una raccolta fondi per un movimento comunitario di giocattoli.

“Mentre inizio il mio viaggio verso la NFL, non dimenticherò mai da dove vengo e mi impegno a utilizzare la mia piattaforma per avere un impatto positivo sulla comunità che mi ha cresciuto”, ha scritto Hamlin all’epoca. Ha spiegato che i giocattoli sarebbero stati distribuiti in un asilo nido gestito da sua madre, Nina.

Hamlin ha scritto pochi mesi prima che i Buffalo Bills lo selezionassero nel sesto round del Draft NFL 2021.