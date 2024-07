La ragazza di Hook Toah Hayley Welsh sta attirando l’attenzione dei reality show

Hayley gallese – conosciuta anche come “Hawk Toah Girl” – sta per fare il salto da Nashville all’Hollywood Express, perché è solo a un passo dall’ottenere un contratto televisivo… TMZ ha imparato.

Fonti con conoscenza diretta ci dicono che la sensazione virale ha suscitato scalpore tra i produttori di Tinseltown che vogliono realizzare un reality show sulla sua vita.

Ci è stato detto che i migliori produttori e dirigenti stanno contattando le persone nell’orbita di Hailey per discutere che tipo di spettacolo potrebbero creare come veicolo per la sua, oh… personalità frizzante.

Le nostre fonti dicono che la sua fama virale non è l’unico fattore che la attrae a Hollywood… perché ci è stato detto che la trovano anche riconoscibile e divertente – qualità che dicono ho offerto In un recente podcast di Barstool con Brianna LaPaglia.



7/1/24 Il piano di Bree è intatto

Hailey sta ancora pensando a cosa vuole fare… e le nostre fonti dicono che il suo team di gestione trascorrerà il fine settimana del 4 luglio incontrando produttori e agenzie di talenti.

Ma Hailey si sta prendendo un po’ di tempo per se stessa… perché sappiamo che andrà in un lago da qualche parte nel Tennessee per celebrare il 248esimo anniversario della nascita degli Stati Uniti d’America.

Non sorprende che Hailey stia facendo grandi mosse qui… Come vi abbiamo detto, ha recentemente presentato dei token indicanti che lancerà una carriera comica, e ora sta diventando chiaro che ciò potrebbe comportare qualcosa di più che semplici concerti comici o podcast. READ Poppy Harlow lascia la CNN dopo più di 15 anni



