La regola che limita le penalità per il ritardo delle carte di credito a $ 8 è stata sospesa: ecco cosa significa per te

In richiedereil giudice Mark Bittman del distretto settentrionale del Texas si è schierato con i querelanti, inclusa la Camera di commercio degli Stati Uniti, nella loro causa contro il CFPB, affermando che avevano eliminato gli ostacoli nella ricerca di un’ingiunzione preliminare per congelare la norma.

Il risultato, almeno per ora, mantiene un’importante fonte di entrate per l’industria delle carte statunitense. Il CFPB stima che la norma avrebbe salvato le famiglie americane 10 miliardi di dollari Un anno di tasse pagate da chi non paga le bollette. Le penali per ritardi, che in genere ammontano a 32 dollari per incidente, sarebbero state limitate a 8 dollari per incidente, limitando la capacità del settore di aumentare le tariffe.

Al momento non è chiaro quando e se il nuovo regolamento verrà attuato.

“I consumatori dovranno sostenere 800 milioni di dollari in penali per il ritardo ogni mese in cui la regola viene ritardata: denaro che sostiene i margini di profitto dei maggiori emittenti di carte di credito”, ha detto venerdì alla CNBC un portavoce di CFPB.

La causa dell’industria è un tentativo di ostacolare la regolamentazione “al fine di continuare a realizzare profitti per decine di miliardi di dollari addebitando ai mutuatari penali per il ritardo che superano di gran lunga i costi effettivi”, ha detto il portavoce.

Il CFPB lo ha fatto Egli ha detto L’industria si sta approfittando dei mutuatari con bassi punteggi di credito addebitando multe per ritardi che sono più alte che in qualsiasi momento negli ultimi dieci anni, mentre i gruppi commerciali sostengono che i limiti alle commissioni sono uno sforzo fuorviante. ridistribuisce Costi per chi paga puntualmente le bollette.

La Consumer Bankers Association, uno dei gruppi che ha citato in giudizio il CFPB, ha affermato di essere “soddisfatta della decisione del tribunale distrettuale di concedere un’ingiunzione preliminare per impedire l’entrata in vigore della regola sulle penalità per ritardo delle carte di credito del CFPB la prossima settimana”.

La CBA ha affermato che continuerà a portare avanti il ​​suo caso nei tribunali sul motivo per cui la norma CFPB dovrebbe essere “abrogata nella sua interezza”.