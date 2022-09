La repressione dell’Iran accende le proteste dopo la morte di Mahza Amini

Le forze di sicurezza hanno represso i manifestanti in tutto l’Iran, denunciando la morte di una giovane donna sotto la custodia della sua cosiddetta polizia morale, che secondo quanto riferito ha provocato la morte di cinque persone. Morte Mahsa Amini, una donna curda di 22 anni dell’Iran occidentale. Durante una visita alla capitale Questo mese ha suscitato indignazione per l’applicazione sempre più rigorosa da parte del governo di codici di abbigliamento ultraconservatori per le donne. Amini è stato arrestato mentre usciva dalla stazione della metropolitana, ha subito un attacco di cuore mentre era in custodia ed è caduto in coma, secondo quanto riferito dai media statali. La sua famiglia ha insistito sul fatto che non avesse precedenti problemi di salute e gli attivisti hanno affermato che potrebbe essere stata aggredita dalla polizia.

Lunedì ha segnato il terzo giorno di disordini in tutto l’Iran, con proteste che si sono svolte in diversi luoghi, inclusa la capitale Teheran. Due persone sono rimaste uccise quando le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco sui manifestanti nella città curda di Sakase, città natale di Amini, altre due sono morte nella città di Divantarre e un quinto è stato ucciso a Dekolan. Henggao, un garante dei diritti. Il Washington Post non ha potuto verificare immediatamente le affermazioni.

A Teheran, le foto della scena di una manifestazione hanno mostrato manifestanti rannicchiati attorno a una motocicletta in fiamme. I video pubblicati sui social media mostrano i manifestanti feriti dopo gli scontri con le autorità. Aveva accesso a Internet Limitato ad aree del paese.

L’Iran non ha confermato vittime durante le proteste. Agenzia di stampa semi-ufficiale Fars I manifestanti sono stati segnalati Sciolto dalle forze di sicurezza In diverse città, i leader di alcune proteste sono stati arrestati dalla polizia.

Il colonnello Ahmed Mirzai, un alto ufficiale di polizia morale, è stato sospeso dopo la morte di Amini. Internazionale dell’Iran, Un canale di notizie con sede a Londra. I funzionari hanno negato tali richieste. Lo ha riferito il Guardian. Il ministero dell’Interno aveva in precedenza ordinato un’indagine sulla morte di Amini per ordine del presidente conservatore iraniano Ibrahim Raisi.

Comandante della polizia della regione della Grande Teheran detto ai giornalisti Amini viene visto camminare in un parco e indossare un hijab non corrispondente. Ha detto che non ha opposto resistenza alla detenzione e ha scherzato nel furgone della polizia. Hijab e altri indumenti conservatori sono obbligatori per le donne dalla rivoluzione iraniana del 1979.

Segretario di Stato americano Stato Anthony Blinken Un tweet di martedì ha invitato il governo iraniano a “fermare la sua sistematica persecuzione delle donne e consentire proteste pacifiche”.

Raisi questa settimana è a New York, dove parlerà all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sui rapporti del Paese con l’Occidente. Parlando con i giornalisti all’aeroporto di Teheran, ha affermato di non avere in programma di incontrare il presidente Biden a margine dell’evento. Associated Press segnalato. Trattative segrete tra Washington e Teheran per rinnovare l’accordo nucleare del 2015 appare Quasi fermo.

Raisi, un religioso intransigente entrato in carica l'anno scorso, ha chiesto un'applicazione più severa dei codici di abbigliamento. Il mese scorso è emerso un video che mostrava una donna detenuta dalle pattuglie guidate sempre più decise dell'Iran. viene buttato via Dal furgone in corsa.

La repressione del governo ha scatenato durante l’estate un movimento di protesta di donne iraniane che si sono fotografate senza velo e hanno pubblicato le immagini sui social media.