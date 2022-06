La rete elettrica del Texas batte di nuovo il record mentre l’ondata di caldo continua

Rete elettrica del Texas Questa settimana ha battuto un altro record poiché le case e le aziende tengono i loro condizionatori d’aria in allerta per un’ondata di caldo torrido in tutto lo Stato della Stella Solitaria.

Lunedì, la domanda di energia del Texas è stata di oltre 76.600 megawatt, Ha battuto il record la scorsa settimana Più di 75.000 megawatt.

L’Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), che opera Rete elettrica del Texas Per più di 26 milioni di clienti – o circa il 90% del carico di energia dello stato – affermano che ha ancora capacità inutilizzata sufficiente per soddisfare la crescente domanda. Aveva una capacità inutilizzata sufficiente per gestire la domanda record poco più di una settimana fa.

È probabile che il record continui questa settimana con le previsioni di AccuWeather che le temperature supereranno i 100 gradi questa settimana.

È probabile che anche la domanda aumenterà in un contesto di crescita economica e demografica complessiva in Texas. ERCOT prevede che i nuovi impianti eolici e solari aggiunti nell’ultimo anno aumenteranno le risorse quest’estate a oltre 91.300 megawatt. Il Texas produce più gas naturale di qualsiasi altro stato, Secondo VIAHa inoltre risposto allo storico congelamento del 2021 aggiungendo gas naturale e capacità di generazione rinnovabile.

I prezzi dell’energia all’ERCOT North Hub – che include Dallas – sono scesi a un minimo di due settimane di $ 81 per megawattora martedì – da $ 100 di venerdì, Lo ha riferito Reuters.

Un megawatt può alimentare circa 1.000 case americane in una “giornata ordinaria”. Ma quel numero scende a circa 200 nelle calde giornate estive del Texas.